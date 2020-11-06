Balıkesir Milli Eğitimden 335 proje ile rekor

Balıkesir Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı 335 okul eTwinning projelerinde “Ulusal Kalite Etiketi” ve “Avrupa Kalite Etiketi” ödülü alarak, rekor kırdı.

Balıkesir Milli Eğitim Müdürlüğü eTwinning projelerinde geçen yıl 85 olan “Ulusal Kalite Etiketi” ve “Avrupa Kalite Etiketi” okul sayısını bu yıl 335’e çıkararak yüzde 394 oranında artışla rekor bir başarıya imza attı.

Avrupa'da okul ortaklıkları kurularak projeler yürütülmesi, öğrenci ve öğretmenlerin bilişim teknolojileri becerilerinin artırılması amacıyla yürütülen eTwinning faaliyetlerinde; ulusal düzeyde yürütülüp başarılı bulunan projeler “Ulusal Kalite Etiketi” ; Avrupa ortaklı yürütülüp başarılı bulunan projeler ise "Avrupa Kalite Etiketi" ile ödüllendirildi.

Balıkesir’de 2019 yılında 52’si “Ulusal Kalite Etiketi” , 33’ü “Avrupa Kalite Etiketi” olmak üzere toplamda 85 proje kalite etiketi almaya hak kazanmıştır. 2020 yılında ise 208’i “Ulusal Kalite Etiketi” , 127’si “Avrupa Kalite Etiketi” olmak üzere toplamda 335 proje kalite etiketi almaya hak kazandı.

Müdür Yıldız, “Başarı 'tesadüfle' gelmez”

Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, "eTwinning faaliyetlerinin Balıkesir'imizde daha yaygın ve etkin hale getirilmesi amacıyla üç yıldır yoğun bir çalışma yürüttük. 20162017 eğitimöğretim yılında Ulusal Kalite Ödülü sayımız 6 iken 20172018 eğitimöğretim yılında 68'e yükselttik. 20182019 eğitimöğretim yılında bu sayıyı 85'e taşıdık. Bu yıl da yüzde 394 gibi rekor oranda bir artışla bu sayıyı 335’e çıkardık. Bu da bize bir daha gösterdi ki hiçbir başarı tesadüfle gelmez. Bu yıl böylesine büyük bir başarıya ulaşarak 3 yıldır yürütmüş olduğumuz çalışmaların meyvelerini toplamaya başlamış olmak, bizler için büyük bir gurur. Değerli öğretmen Ümit Yel başta olmak üzere bu büyük başarıda emeği olan tüm idarecilere ve öğretmenlere teşekkürü bir borç biliyorum" dedi.

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