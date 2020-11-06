Balıkesir'de bir mahalle karantinaya alındı

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Altıeylül ilçesine bağlı Kozören mahallesinde COVİD19 vakalarının çoğalması nedeniyle karantina uygulaması başlatıldı.

Balıkesir´in Altıeylül ilçesine bağlı Kozören Mahallesi karantinaya alındı. Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada; "Covid19 vakalarının görülmesi ve çok sayıda temaslı kişi bulunması nedeniyle hastalığın yayılımını önlemek amacıyla belirtilen Mahalle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 06.11.2020 Cuma Günü saat 18.00’den itibaren karantina altına alınmıştır" denildi.

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