Balıkesir'de çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi



Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, (DHA)BALIKESİR İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, il merkezi ve 3 ilçede yaptığı denetimlerde, çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından suç işlenmesini önlemek amacıyla il merkezi ve 3 ilçede önleyici kolluk faaliyetleri kapsamında denetimler gerçekleştirildi. Balıkesir il merkezi ile Edremit, Ayvalık ve Bandırma ilçelerinde polis ekipleri tarafından yapılan uygulamalarda; 7 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet kurusıkı tabanca, 2 adet tüfek ve 157 adet fişek ele geçirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Merkez Fatih Emrah ERDOĞAN

2020-11-06 22:43:15



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