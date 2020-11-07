(Özel) Savunma sanayi yeni paydaşlarla güçleniyor SAHA’da hedef üretilmeyeni yapabilmek SAHA Genel Sekreteri İlhami Keleş: "Savunma sanayine dahil olabilecek firmalar ile görüşüyoruz" İşbir Elektrik Genel Müdürü "Pakistan'a satılan 4 milli gemide İşbir jeneratörleri kullanıldı" OSB Müdürü Mesut Eray: "Nitelikli yatırımcının Balıkesir'e gelmesini istiyoruz"

Türk savunma sanayinin en büyük oluşumlarından birisi olan Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği (SAHA) üyesi 30 kişi Balıkesir’de çeşitli sektör temsilcileri ile bir araya geldi. Hedefini ’Türkiye’de üretilmeyeni üretebilir hale getirmek’ olarak ifade eden SAHA paydaşlarının çalışmalarını aktaran SAHA Genel Sekreteri İlhami Keleş, 22 şehirde faaliyette olduklarını ve Balıkesir’in de savunma sanayi için önemli bir şehir olduğunu ifade etti.

Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği (SAHA) üyesi sektör temsilcileri Balıkesir’de temaslarda bulundu. SAHA üyesi olan Literatür Kimya’nın davetlisi olarak şehre gelen 30 iş dünyası temsilcisi çeşitli görüşmeler gerçekleştirdi. Literatür Kimya ortaklarından Özgür Sönmez ve Özlem Ural’ın ev sahipliğinde üretim alanında incelemeler yapan iş dünyası temsilcileri savunma sanayi ve ARGE konularında görüş alışverişinde bulundu. Gerçekleştirilen toplantı sonrasında akşam yemeğinde bir araya gelen SAHA üyelerine Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Mesut Eray, bölgenin avantajlarını ve yatırım alanlarını anlatan bir sunum gerçekleştirdi. Toplantı sonrasında açıklamalarda bulunan SAHA Genel Sekreteri İlhami Keleş, "SAHA İstanbul olarak savunma, havacılık ve uzay temalarında milli yetenekler geliştirmek üzere gayret ediyoruz. Adımız her ne kadar SAHA İstanbul ise de şuanda 22 şehirde 551 firmanın kümesiyiz. Balıkesir’de bu şehirlerden birisi. Burada da savunma sanayisi için firmalarımız var. SAHA İstanbul bünyesinde teknik alt komiteler vardır. Bunların bir tanesi de malzeme ve malzeme şekillendirme komitesidir. Bu komitemizin üyesi olan yine ayrıca Balıkesirlilerin de hemşehrisi olan bir firmamızın misafiri olarak buradayız. Bir önceki toplantımızı da Aliağa’da yapmıştık. Bugün uzun bir çalışma oldu. Hayırlara vesile olur inşallah. Balıkesir sanayisi içinde olan firmalardan, savunma sanayi içinde bu kervana dahil olabilecek firmalar ile görüşüyoruz, destek veriyoruz. Burada İşbir var biliyorsunuz, ev sahibimiz Literatür Kimya zaten. Balıkesir’in Bursa, Kocaeli ile etkileşimi nedeni ile sanayiye yatkın bir ilimiz. Organize Sanayi Bölgemiz de bu anlamda organize olmuş. İlk defa geliyorum, bu kadar fazla firmanın olabileceği de çok öngördüğüm bir şey değildi. Bundan da memnun oldum" dedi.



İşbir'den savunma sanayine dev hizmet

İşbir Elektrik Genel Müdürü Burhan Özgür ise Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı bünyesinde olan İşbir markasının savunma sanayine verdiği desteği aktardı. Genel Müdür Özgür, "İşbir Elektrik Sanayi, Aziz Türk Milleti'nin vakfı Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın bir şirketi ve Balıkesir'de savunma sanayinin temsilcisidir. Üretimimizin yüzde 75'i savunma sanayi ağırlıklı. Ayrıca sivil sektörlere de hizmet veriyoruz. Bugün ülkemiz insansız hava araçlarını kendisi üretiyor. Bu İHA'ları üreten 3 güzide firmamız var. TAİ, Baykar Makine ve Vestel bunların yer sistemlerinin jeneratörlerini İşbir yapıyor. Ne mutlu ki, ülkemiz artık savaş gemilerini kendisi yapıyor. Bu savaş gemilerinde İşbir'in jeneratörleri var. Tank çıkartma gemilerimiz, karakol botları, acil müdahale botları tüm bunlarda işbir markası var. Bununla beraber Türkiye Cumhuriyeti tarihinde tek kalemde yapılan en büyük ihracatta Pakistan'a 4 tane milli gemi satıldı. Bunlarda yine işbir jeneratörleri kullanıldı. Bundan üç beş ay evvel Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesi ile 'Onların S400'leri varsa, onların patriotları varsa; bizim de siperimiz var, hisarımız var' dediğinde onların arkasında işbir üretimi olan jeneratörler var" şeklinde konuştu.



"Nitelikli yatırımcının Balıkesir'e gelmesini istiyoruz"

Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Mesut Eray ise SAHA üyesi iş dünyası temsilcilerine Balıkesir'in ticari ve ekonomik artılarını aktaran bir sunum gerçekleştirdi. İHA mikrofonlarına konuşan Müdür Eray, "SAHA İstanbul mensuplarının bugün Balıkesir'de olması Organize Sanayi Bölgemizin tanıtımı açısından oldukça önemliydi. Devletimizin ulaşım politikalarından Balıkesir olumlu etkilendi. İstanbul İzmir otoyolu, Çanakkale Köprüsü ve devamındaki otoyolun Balıkesir'den geçmiş olması Balıkesir'i ulaşımın kavşak noktası haline getirdi. İstanbul ve çevresindeki yatırım doygunluğu ve sanayinin fazla olması dolayısı ile yatırımcı gözünü Balıkesir'e doğru dikmiş durumda. Biz de Balıkesir'e nitelikli yatırımcının gelmesini istiyoruz. Global firmaların bizi tercih etmesini istiyoruz. Bu anlamda SAHA İstanbul'un ziyareti savunma sanayinin, otomotiv sanayinin temsilcilerinin olmasını önemsiyoruz. İnşallah, bu firmalardan ikna edebilirsek Balıkesir'in kalkınması içi bulunmaz bir fırsat olacaktır" dedi.

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