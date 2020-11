AK Parti’den çarpıcı açıklamalar AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu:“CHP’li 5 meclis üyesi toplantıda yoktu” Belediye Meclisi Ak Parti Grup Sözcüsü Murat Tuna: “Edremit Belediye Başkanı çerçevesiz resimdir”

Balıkesir’in Edremit ilçesinde AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu ve Edremit Belediyesi AK Parti Grup Sözcüsü ve Cumhur İttifakı Belediye Meclis Üyesi Murat Tuna, ilçedeki yerel ve ulusal medya mensupları ile bir araya gelerek, gündemdeki konular hakkında değerlendirmelerde bulundular.

İlçenin Faruk Serpil Parkı’nda gerçekleştirilen basın toplantısına çok sayıda medya mensubu katılım gösterdi. Samimi ortamda gerçekleşen toplantının açılış konuşmasını yapan AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu, “Bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde Edremit Belediye Meclisinin Kasım Ayı Olağan Toplantısı gerçekleştirildi ve toplantıda zaman zaman hararetli tartışmalar yaşandı. AK Parti, her mecrada olduğu gibi belediyemizin meclisinde de mazlumun, masumun, tüyü bitmemiş yetimin yanındadır. Her zaman haksızlıkların karşısındadır. Belediye meclisindeki AK Parti gurubumuzun sözcüsü olan Murat Tuna’nın toplantıdaki haklı söylemlerine tahammül edemeyen CHP’li 5 meclis üyesi toplantıya katılmadı. Buna rağmen, Tuna ile Belediye Başkanı Hasan Arslan arasında tartışma oldu ve Sayın Arslan, Tuna’nın sözlerini ciddiye almamakta direndi. Bu tartışmalarda AK Parti ve MHP’li meclis üyelerimizin amacı, yanlış işler yapılmasının önüne geçmek, belediyenin mallarını, mülklerini korumak, kollamaktan öte değildir. Yanlış işler yapılmaya, yanlış kararlar alınmaya çalışılmaya devam edilmesi halinde, bu ve bunun gibi tartışmalar her meclis toplantısında yaşanmaya devam edecektir. Bizler bu duruşumuzdan asla vazgeçmeyeceğiz” dedi.

Daha sonra konuşan AK Parti Grup Sözcüsü ve Belediye Meclis Üyesi Murat Tuna ise “Edremit Belediye Başkanı çerçevesiz bir resim gibidir. Çerçevesiz resim nedir? Asarsınız duvara, bir gün bir köşesi kırılır, bir gün sararır, öbür gün toz tutar, başka bir gün iki kapı açıldığında cereyan yapar yerlere düşer kırılır. Edremit bunları hak etmiyor. Edremit Belediyesi bu konuda çok talihsizdir, geçen dönem de talihsizdi. Önümüzdeki 3 buçuk yılın da nasıl biteceğini görmekte zorluk çekiyoruz” dedi.

Edremit Belediyesinin doğrudan teminlerle yönetildiğini söyleyen Tuna, “Doğrudan temin bütçe ne kadar yüksek olursa personel giderleri çıktıktan sonra gelirin doğrudan temininin yüzde 10 unu yapma hakkına sahip. Fakat personel giderleri bütçenin yüzde 36’sıdır yasal olarak ama bizim personel giderleri yüzde 50’yi bulmuştur. Bu da kamu zararıdır. Fakat bütçeyi yüksek tutmanın bir tek nedeni doğrudan temini elinde tutmak için. Şükrü Tunar, Sabahattin Ali evi bunun bir örneğidir. Edremit Belediye Başkanı ve ekibi Edremit’i doğrudan teminlerle yönetiyor” dedi.

EDBEL konusundaki soruyu cevaplayan Tuna, "EDBEL’in tüm otelleri zarar etmektedir. EDBEL Belediyenin iştiraki olup yüzde 99.9’u Edremit Belediyesinin mülküdür. 0.1 niye mülkü değil? Türk Ticaret Kanunu’na göre Ltd. Şti tek kişiyle oluşturulmadığından ötürü 0.1 hisseyi Edremit Borsasına vermişler. Kendisi de gelince EDBEL A.Ş.’yi oluşturdu. Sebebi şuydu: A.Ş.’lerde yönetim kurulu üyeleri harcamalarıyla ilgili, o kurumun zararlarıyla ilgili müteselsil sorumluluk taşımıyor. Onun için EDBEL’i A.Ş yaparak, yönetim kurulu oluşturup gider zararlarının kayıtlarını o yönetim kurulundan tahsis etmemek için A.Ş olmuştur. Şimdi ED BEL otelleri zarar etmektedir. Böyle bir idarenin Türkiye’nin hiçbir yerinde olmadığını savunmaktayım. EDBEL’e destek kredi almak için A.Ş.’ye çevirdiğini söyledi. Hiçbir ticari banka kredi vermiyor.” şeklinde sözler sarf etti.

Yapılan konuşmaların ardından, başkan Ekrem Umutlu ve Murat Tuna, medya mensuplarının sorularını yanıtladı ve ilçedeki devlet yatırımları hakkında güncel durumu özetledi.

