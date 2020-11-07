TFF 1. Lig: Bandırmaspor: 0 - Giresunspor: 1

TFF 1. Lig'in 9. haftasında RH Bandırmaspor, sahasında Giresunspor'a 10 yenilerek haftayı puansız kapatan taraf oldu.
Maçtan dakikalar
15. dakikada Giresun ilk atağında golle buluştu. Uzun atılan bir topla ceza sahasına giren Balde topu Gökhan’ın sağından filelere yolladı. 01
Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Murat Erdoğan xx, Mehmet Şahan Yılmaz xx, Mert Bulut xx
RH Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci x, Abdurrahim Dursun xx, Fırat Arıkan x (Gökay Güney dk. 46 x), Mickael Franck Pote x, İshak Çakmak xx, Guy Lucien Michel Landel x (Selçuk Alibaz dk. 77 ?), Onur Akbay x, Ruben Rayos Serna x (Erkan Taşkıran dk. 63 xx), Yonathan Alexander Del Valle x (Berat Satılmış dk. 77 x), Orhan Ovacıklı xx, Rahmi Anıl Başaran xx (Lacina Traore dk. 56 x)
Yedekler: Kurtuluş Yurt, Feyyaz Belen, Mahamadou Ba
Teknik Direktör: Erkan Sözeri
Giresunspor: Tolgahan Acar xx, Mamadou Diarra xx, Hüsamettin Tut xx, Mehmet Taş xx, Eren Tozlu x (Erol Can Akdağ dk. 66 x), Michal Jan Nalepa xx (Kerem Kalafat dk. 85 ?), İbrahima Balde xxx, Sadi Karaduman xx, Sergio Antonio Da Luz Junior x (Anthony Chigaemezu Uzodimma dk. 80 ?), Hayrullah Bilazer xx, Caner Hüseyin Bağ xx
Yedekler: Onurcan Piri, Arda Kılıç, Abdou Razack Traore, Yasin Ozan, Sergen Piçinciol, Muhammed Himmet Ertürk, Fatih Yılmaz
Teknik Sorumlu: Ümit Şengül
Gol: İbrahima Balde (dk. 15) (Giresunspor)
Sarı kartlar: Gökhan Değirmenci, Guy Lucien Michel Landel, Onur Akbay, Orhan Ovacıklı, Gökay Güney, Lacina Traore (RH Bandırmaspor), Mehmet Taş, Michal Jan Nalepa (Giresunspor)
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