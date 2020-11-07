Erkan Sözeri: "Del Valle ve Landel'in bu kadar kötü oynama lüksü yok"

Bandırmaspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, iç sahada 10 kaybedilen Giresunspor maçının ardından, "Camianın da büyük beklentisi olan Del Valle, Landel gibi oyuncuların bu kadar kötü oynama lüksleri yok" dedi.

TFF 1. Lig'in 9. haftasında RH Bandırmaspor, Giresunspor'u ağırladığı maçta 10 mağlup oldu. RH Bandırmaspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu. Adana Demirspor maçının bir benzerini yaşadıklarını belirten Sözeri, "Kalemize ilk gelen top gol oldu. Maalesef bunun önüne geçemiyoruz. Sorunlarımız var zaten biliyoruz. Bu sorunları da tedavi etmek durumundayız. Analizlerimizi yapmamıza rağmen, antrenmanlarda iyi çalışmamıza rağmen maalesef bu tarz bir golü yine yedik. Gökhan'ın eline top değmeden gol oldu. Takımın direnci de düşüyor ister istemez böyle olunca. İlk yarıdaki oyun da çok iyi değildi. Bir karakter koyamadık ilk yarıda. Devre arasında yaptığımız konuşmalardan sonra ikinci yarıda Gökay'ı stoper aldık. Gerçekten çok iyi oynadı. Çok yerinde müdahaleler yaptı" diye konuştu.



"Kötü oynanır ama bu kadar da kötü mücadele edilmez"

İkinci yarı daha iyi bir oyun ve karakter ortaya koyduklarını vurgulayan Sözeri, "Maçı kazanmayı çok istedik. Yaptığımız hamlelerin neticesini alabilirdik. Sonuç olarak alamadık ama baskı olarak aldık. Tabi burada bazı oyuncularımız var büyük beklentide olduğumuz. Camianın da büyük beklentisi olan Del Valle, Landel gibi oyuncuların bu kadar kötü oynama lüksleri yok. Bu oyuncuları da uyaracağız. İnsanların ve camianın beklentilerine karşılık vermemiz gerekir. Bu yüzden bazı oyuncuların dikkatini çekeceğiz. Bu kadar kötü oynama lüksleri yok. Kötü oynanır ama bu kadar da kötü mücadele edilmez. Ama biz pes etmeyeceğiz. Dersler çıkaracağız yine her zamanki gibi. Sonuçta biz bu takımı düzelteceğiz ve ayağa kaldıracağız" açıklamasını yaptı.



"Zamana ihtiyaç var"

Sözeri, zamana ihtiyaçları olduğunu dile getirerek, "Zamana ihtiyaç olduğunu ilk geldiğimde de söylemiştim. Bugün de söylüyorum, biraz zamana ihtiyaç var. Bugün Giresunspor da biz de çok iyi futbol oynamadık. Havanın rüzgarlı olması da etkendi ama oyunda futbol adına da çok olumlu şeyler yoktu. İkinci yarıda girdiğimiz pozisyonlar vardı. Ofsayt nedeniyle sayılmayan bir gol, arka direkte Berat'ın vuramadığı. Ama ne hikmetse kalemize gelen ilk pozisyon gol oluyor. Bir daha da zaten pozisyon vermedik. Sonuçta mağlup olduk. Milli maç arasına giriyoruz şimdi. Tedavi edeceğiz. Tekrar derslerimizi iyi çalışacağız, antrenmanlar yapacağız. Bu sorunlarımızı düzelteceğiz. Başka bunun çözümü yok. Asla ben pes etmem, vazgeçmem. Oyuncularımız da pes etmeyecek. Bugün kazanmayı ve camianın, yöneticilerin moralini düzeltmek istiyorduk. Bir şekilde düzelteceğiz ama kazanmaya ihtiyaç olduğu ortada" diye konuştu.

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