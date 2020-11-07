Balıkesir Dursunbey'de bir mahalle daha karantinaya alındı

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Balıkesir'in Dursunbey ilçesiin Aşağımusalar kırsal mahallesi Covid19 vakası görülmesi üzerine karantina altına alındı.

Dursunbey ilçesine bağlı Aşağımusalar kırsal mahallesinde yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı. Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre; Dursunbey'ye bağlı Aşağımusalar Mahallesinde Covid19 vakalarının görülmesi ve çok sayıda temaslı kişi bulunması nedeniyle hastalığın yayılımını önlemek amacıyla belirtilen Mahalle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 07.11.2020 tarihi itibaren karantina altına alındı.

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