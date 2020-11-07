Balıkesir'de bir mahalle karantinaya alındı

Ramazan FİLİZ/DURSUNBEY (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Dursunbey ilçesine bağlı kırsal Aşağımusalar Mahallesi, Covid-19 vakalarının görülmesi ve çok sayıda temaslı kişi bulunması nedeniyle karantinaya alındı.
Dursunbey ilçesi kırsal Aşağımusalar Mahallesi, Covid-19 vakaları ve temaslı kişilerin artması üzerine Dursunbey İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararıyla karantinaya alındı. Jandarma ekipleri, mahalle girişinde barikat kurarak giriş ve çıkışları kapattı. Balıkesir Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Dursunbey İlçemize bağlı Aşağımusalar Mahallesi'nde Covid-19 vakalarının görülmesi ve çok sayıda temaslı kişi bulunması nedeniyle hastalığın yayılımını önlemek amacıyla belirtilen mahalle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 07.11.2020 tarihinden itibaren karantina altına alınmıştır."DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Dursunbey Ramazan FİLİZ
2020-11-07 20:22:08
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