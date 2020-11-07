Balıkesir'de bir mahalle karantinaya alındı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Balıkesir'de bir mahalle karantinaya alındı

DHA

Balıkesir'de bir mahalle karantinaya alındı


Ramazan FİLİZ/DURSUNBEY (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Dursunbey ilçesine bağlı kırsal Aşağımusalar Mahallesi, Covid-19 vakalarının görülmesi ve çok sayıda temaslı kişi bulunması nedeniyle karantinaya alındı.
Dursunbey ilçesi kırsal Aşağımusalar Mahallesi, Covid-19 vakaları ve temaslı kişilerin artması üzerine Dursunbey İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararıyla karantinaya alındı. Jandarma ekipleri, mahalle girişinde barikat kurarak giriş ve çıkışları kapattı. Balıkesir Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Dursunbey İlçemize bağlı Aşağımusalar Mahallesi'nde Covid-19 vakalarının görülmesi ve çok sayıda temaslı kişi bulunması nedeniyle hastalığın yayılımını önlemek amacıyla belirtilen mahalle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 07.11.2020 tarihinden itibaren karantina altına alınmıştır."DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Dursunbey Ramazan FİLİZ
2020-11-07 20:22:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Helikopter Ambulans Bandırma'ya havalandı
YEREL HABERLER Helikopter Ambulans Bandırma'ya havalandı
Balıkesir Dursunbey'de bir mahalle daha karantinaya alındı
YEREL HABERLER Balıkesir Dursunbey'de bir mahalle daha karantinaya ...
Erkan Sözeri: "Del Valle ve Landel'in bu kadar kötü oynama lüksü yok"
YEREL HABERLER Erkan Sözeri: "Del Valle ve Landel'in bu kadar kötü ...
Ümit Şengül: "Önemli bir deplasmandan galibiyetle dönüyoruz"
YEREL HABERLER Ümit Şengül: "Önemli bir deplasmandan galibiyetle ...
TFF 1. Lig: Bandırmaspor: 0 - Giresunspor: 1
YEREL HABERLER TFF 1. Lig: Bandırmaspor: 0 - Giresunspor: 1
AK Parti’den çarpıcı açıklamalar AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu:“CHP’li 5 meclis üyesi toplantıda yoktu” Belediye Meclisi Ak Parti Grup Sözcüsü Murat Tuna: “Edremit Belediye Başkanı çerçevesiz resimdir”
YEREL HABERLER AK Parti’den çarpıcı açıklamalar AK Parti Edremit ...
(Özel) Savunma sanayi yeni paydaşlarla güçleniyor SAHA’da hedef üretilmeyeni yapabilmek SAHA Genel Sekreteri İlhami Keleş: "Savunma sanayine dahil olabilecek firmalar ile görüşüyoruz" İşbir Elektrik Genel Müdürü "Pakistan'a satılan 4 milli gemide İşbir jeneratörleri kullanıldı" OSB Müdürü Mesut Eray: "Nitelikli yatırımcının Balıkesir'e gelmesini istiyoruz"
YEREL HABERLER (Özel) Savunma sanayi yeni paydaşlarla ...
BTO’dan deprem bölgesine yardım ve emzirme kabini
YEREL HABERLER BTO’dan deprem bölgesine yardım ve emzirme kabini
Kepsut'ta jandarmadan kaçak içki operasyonu
YEREL HABERLER Kepsut'ta jandarmadan kaçak içki operasyonu
Balıkesir'de polis 6 uyuşturucu şüphelisini yakaladı
YEREL HABERLER Balıkesir'de polis 6 uyuşturucu şüphelisini yakaladı
Balıkesir'de polis 12 silah ele geçirdi
YEREL HABERLER Balıkesir'de polis 12 silah ele geçirdi
(Özel) Kazdağları'nın gizli güzelliği kayın ve göknar ormanları Sonbaharın gizli güzelliği Kazdağları Gürgen Dağı
YEREL HABERLER (Özel) Kazdağları'nın gizli güzelliği kayın ve göknar ...
Balıkesir'de pancar yüklü kamyon devrildi: 2 yaralı
YEREL HABERLER Balıkesir'de pancar yüklü kamyon devrildi: 2 yaralı
Balıkesir merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 5 gözaltı
YEREL HABERLER Balıkesir merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 5 gözaltı
Balıkesir'de çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi
YEREL HABERLER Balıkesir'de çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi
Balıkesir'de bir mahalle karantinaya alındı
YEREL HABERLER Balıkesir'de bir mahalle karantinaya alındı
Balıkesir'de bir mahalle karantinaya alındı
YEREL HABERLER Balıkesir'de bir mahalle karantinaya alındı
4 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu
YEREL HABERLER 4 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu
Burhaniye’de Kaymakam maske denetimi yaptı
YEREL HABERLER Burhaniye’de Kaymakam maske denetimi yaptı
3 kadının hayatını kaybettiği yıldırım düşme anını anlattı
YEREL HABERLER 3 kadının hayatını kaybettiği yıldırım düşme anını ...
AK Parti’den Kaymakam Atasoy’a ziyaret
YEREL HABERLER AK Parti’den Kaymakam Atasoy’a ziyaret
Direksiyon hakimiyetini kaybeden araç bahçeye uçtu
YEREL HABERLER Direksiyon hakimiyetini kaybeden araç bahçeye uçtu
Başkan Avcı Lösemiye dikkat için turuncu maske dağıttı
YEREL HABERLER Başkan Avcı Lösemiye dikkat için turuncu maske ...
Balıkesir'de cadde ve sokaklarda yürürken sigara içmek yasaklandı 65 yaş yaş üstü vatandaşlar saat 14'ten sonra pazar yerlerine giremeyecek 65 yaş üstü vatandaşların saat 14'ten sonra toplu ulaşım araçlarına binişleri kısıtlanacak
YEREL HABERLER Balıkesir'de cadde ve sokaklarda yürürken sigara ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X