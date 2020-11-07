Balıkesir'de çeşitli suçlardan aranan 45 kişi yakalandı

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 45 kişi yakalandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri “Aranan Şahısların Yakalanması”na yönelik il genelinde yapılan çalışmalarda, Balıkesir il merkezinde 15 Ayvalık'ta 5 Bandırma'da 5, Burhaniye'de 5, Edremit'te 8, Erdek'te 2 Gömeç'te 1, Savaştepe'de 3 ve Sındırgı'da 1 kişi yakalandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timlerince yapılan çalışmalarda;1 şahsın üzerinde ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 15 adet fişek, 1 şahsın üzerinde ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 7 adet fişek ayrıca bir kutu içerisinde 23 adet 7.65 mm çapında fişek, Tehditten aranan 1 şahsın üzerinde kurusıkı tabanca ve şarjörde 50 adet dolu kurusıkı fişeği ve çakıbıcağı ile birlikte yakalandı. 2 şahısta da 33 adet uyuşturucu hap ile 3.35 gram metamfetamin ele geçirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.