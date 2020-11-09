Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

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Burhaniye ilçesinde, çam ağacında mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, köpeklerden kaçan kedi Faruk Kızıklı İlkokulu önündeki çam ağacına tırmandı. Ağaçtan inemeyen kediyi gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Burhaniye İtfaiye Gurup Amirliği ekipleri, merdiven yardımı ile çam ağacına çıkarak kediyi kurtardı. Yarası olmadığı belirlenen kedi sokağasalındı.

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