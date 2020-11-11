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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaymakam Ünsal’dan Covid-19 denetimi

İHA

Kaymakam Ünsal’dan Covid-19 denetimi

Koronavirüs (Covid19) salgını ile mücadele kapsamında ülke genelinde olduğu gibi Balıkesir’in Edremit ilçesinde de genel denetimlerini sürdüren Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal, ilçenin en büyük pazarı olan Çarşamba Pazarı’nda denetimlerde bulundu.
Edremit’te alınan tedbirlerin uygulanmasını yerinde denetleyen Kaymakam Ünsal, Çarşamba pazarında esnafa ve vatandaşlara yönelik; maske takılması, sosyal mesafenin korunması ve hijyen kurallarına uyulması hususlarında uyarılarda bulundu.
Denetimler ilgili açıklama yapan Kaymakam Ünsal; “Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığımız tarafından alınan tedbirlere uyulup uyulmadığını yerinde denetlemek amacıyla sık sık Çarşamba pazarımızı ziyaret ediyoruz. Pazarcı esnafımıza ve vatandaşlarımıza kurallara uyulması noktasında uyarılarda bulunuyoruz.
Ülke olarak zor günlerden geçtiğimiz bu dönemde vatandaşlarımızdan en önemli ricam, devletimiz tarafından alınan tüm tedbirlere ve kurallara riayet edelim. Ümit ediyorum ki vatandaşlarımızın da desteğiyle en kısa zamanda sağlıklı ve mutlu günlere hep birlikte kavuşacağız.” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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