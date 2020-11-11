Erdek´te 8 tekneye para cezası kesildi

1 Eylül 2020 tarihi itibariyle denizlerde sona eren av yasağının ardından Erdek´te 8 tekneye ceza uygulandı.
Balıkçı teknelerinin denize açılmasıyla, Erdek Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de teknelere yönelik denetimlerini arttırdı.
Yeni yürürlüğe giren 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve 5/1 numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünlerinin düzenlenmesi hakkında tebliğe istinaden yapılan denetimlerde 8 balıkçı teknesine yasa dışı avcılık yaptıkları gerekçesiyle toplam 132 bin 309 TL idari para cezası uygulandı.
Diğer yandan, denetimler esnasında usulsüz olarak avlandığı belirlenen 2 bin kg su ürününe de el konularak denize iadeleri sağlandı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.