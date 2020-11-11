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Onur Göçmez : "Federasyon bize para ödemiyor" RH Bandırmaspor Başkanı Göçmez: "TFF'den 5 milyon yerine 2.5 milyon geldi"

İHA

Onur Göçmez : "Federasyon bize para ödemiyor" RH Bandırmaspor Başkanı Göçmez: "TFF'den 5 milyon yerine 2.5 milyon geldi"

TFF 1. Lig takımlarından RH Bandırmaspor'da Kulüp Başkanı Onur Göçmez düzenlediği basın toplantısında takımla ve ligle alakalı güncel konular hakkında açıklamalarda bulunarak, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
TFF 1. Lig'e yükseldiği 20192020 sezonunda gelinen 9 hafta sonrasında ligdeki kötü gidişatına çözüm bulamayan RH Bandırmaspor'da Başkan Onur Göçmez, basın mensuplarının karşısına çıkarak sorulan soruları yanıtladı. Başkan Göçmez, şu ana kadar sezon için konulan hedefleri gerçekleştiremediklerini ifade ederek, "Kendi içimizde bazı değişiklikler yaptık. Toplantılarımız oldu. Bizim Sportif Direktörlük anlamında kopukluğumuzun olduğunu tespit ettik. Bazı bilgi ve verilere ulaşamıyoruz. Aslında çok küçük olan konuların futbol performansına büyük yansımaları olduğunu görüyoruz" dedi.

"Misafir futbolcular özel hayatlarına dikkat etmeli"
Bandırmaspor Başkanı Onur Göçmez, Bandırmaspor'da misafir olarak oynayan futbolcuların şehirdeki özel hayatlarına dikkat etmeleri gerektiği uyarısını yaptıklarını belirterek, "Burası küçük bir şehir. Bandırmaspor ile yaşıyorlar ve takip ediyorlar. Bandırmaspor taraftarının ne kadar güçlü ve ne kadar takımına sahip çıkan yapıda olduğunu yeni gelenler daha bilemiyorlar. Bizim varımız yoğumuz Bandırmaspor. Bizim için bu kadar önemli olan bir olgunluğun içinde bulunuyorsanız acıyı da mutluluğu da birlikte yaşıyor ya da yaşıyormuş gibi görünmemiz lazım. O yüzden bu tarz diyalogları futbolcularımıza aşılamaya çalıştık" dedi.

"Ligde bir denge yok şu an"
Giresun maçındaki kadronun tam da istedikleri kadro olduğunu ve bu kadro üzerine yoğunlaşılması gerektiğini vurgulayan Göçmez, "Futbolcularımız birbirleri ile oynamaya alıştıkça süreklilik oldukça ben başarının geleceğine inanıyorum. Biraz geç kaldık, 7 ve 8. haftaları geçiyoruz ama takip ederseniz rakiplerimizde bile şaşırtıcı sonuçlar oluyor. Ligde bir denge yok şu anda. Balıkesirspor, Altay'a üç tane atıyor ama bakarsınız bu hafta yenilebilirler. Samsun kendi evinde berabere kalıyor. Enteresan sonuçlar oluyor. Ligdeki takımlar daha oturmadı ve ben bu oturmamanın sebebini de korona virüsten dolayı hazırlık maçı yapılamamasına bağlıyorum. Çünkü hazırlık maçları takımların iskeletinin oluşturulduğu maçlardır. Ortaya çıkan eksiklerin de tamamlanması için bir fırsattır. Biz 2 hazırlık maçı yapabildik. Normalde 56 hazırlık maçının yapılması gerekirdi. Çok da iyi bir hazırlık aşaması geçirmedik" ifadelerini kullandı.

"TFF'den 5 milyon yerine 2.5 milyon geldi"
20192020 sezonunda TFF 1. Lig'e çıkan Bandırmaspor'da yapılan transfer harcamaları üzerine sorulan bir soruyu da yanıtlayan Başkan Göçmez, "Bizim bu yıl yapmış olduğumuz transfer harcamaları, kamp masraflarımız, her şey dahil 25 milyon TL'lik bir bütçe yaptık. Buna kamp, seyahat, primler her şey dahil. Ortalama kazanmışız gibi bir prim hesaplaması yapıp bütçeye koyduk. 25 milyon TL'lik bir bütçe bana göre TFF 1. Lig takımlarında ilk 1213'e girer. Geçen sene 5560 milyon TL'ler ile ilk beş sıra paylaşılmıştı. En düşük bütçe 1617 milyondu. Bizde 25 milyonluk bir bütçeleme yaptık. Biz bütçemizi yaparken de federasyondan 1516 milyon TL para gelecekmiş gibi hesapladık. Ama bizim bugüne kadar almamız gereken para 4.55 milyon TL iken federasyondan şu ana kadar bize gelen para 2.5 milyon TL. Bunun sadece 1 milyonu Bandırmaspor'a geldi. Diğer kısmı temliklere gitti. Aslında bu kadar kendimizden, cebimizden, ailemizden verip sonuçlar da böyle olunca bu şehirde en çok morale hasret olan bizler oluyoruz. Futbolcuların şu anda alacakları yok. Maaşlarını aldılar. Rakiplerimiz şu anda maaş ödeyemiyor, prim ödeyemiyor. Biz bu ödeme konusunu bir yerlere getirdik ama ne yazık ki federasyon bize para ödemiyor. Aldığımız bilgiye göre önümüzdeki günlerde 500 bin TL ödeme yapacaklarmış. Bizim aylık maaşlarımız yaklaşık 1 milyon TL'ye yakın. Federasyon halen yayıncı kuruluş ile anlaşma imzalamadı. Yayıncı kuruluş, ben anlaşmıyorum çekiliyorum derse kapıya kilit vuracağız o zaman. Daha işin başındayız ama 45 milyon liralık açığımız var şu anda. Belki de korona virüsten dolayı yine ligler ertelenir bilemeyiz " şeklinde konuştu

"Başkan olarak iyi performans sergileyemiyorum"
Göreve geldiklerinden bu yana geçmiş döneme ait 67 milyon lira tutarında transfer yasağı ödediklerini vurgulayan Bandırmaspor Kulüp Başkanı Onur Göçmez, "Baktığımızda 5 puanda bir takımız. Oysa ki ne hayallerimiz vardı. Bizim hedefimiz hep açık ara ligde kalmaktı. Bu playoff da olabilir, ligin ortaları da olabilir. Takım olarak iyi değiliz. Başkan olarak iyi performans sergileyemiyorum. Yönetim Kurulu iyi performans sergileyemiyor. Futbolcularımız iyi performans sergileyemiyor. Bunlar hep bir bütünün parçası. Önümüze bir transfer yasağı yine gelecek. Ama bu Bandırma tarihindeki en düşük transfer yasağı. Çünkü biz çok borç ödedik. Biz bu göreve geldiğimizden bu yana 67 milyon TL transfer yasağı ödedim geçmişten gelen. Bizim almış olduğumuz futbolcularımızdan gelecek olan transfer yasağı olabilir o da 300400 bin olur. Açılmayacak derecede bir yasak olmaz. Ama yeni gelecek futbolcuya da para vermek gerekiyor. Orada sıkıntı duyabiliriz. Hayatın gerçekleri ne yazık ki üzerimize üzerimize geliyor. Eski yöneticilerimizden biri bana hamama giren terler demişti. Evet terliyoruz şimdi ama sadece ben değil, hepimiz terleyeceğiz" diye konuştu.

"2016'daki yabancı futbolculara kiralanan araçların icrası geldi"
Bandırmaspor Başkanı Onur Göçmez takımın bu yıl çıktığı TFF 1. Lig'de maddi olarak zor zamanlar geçirdiğini fakat şehir içi otoparklardan elde edilen gelirlerin büyük fayda sağladığını ifade ederek, "Biz otoparklarla haciz, icra, iaşe, maaşlar gibi konuları ödüyoruz. İsmini vermek istemiyorum ama daha geçen hafta önümüzde 2016 yılında ilk kez çıktığımız TFF 1. Lig'deyken takımda oynayan yabancı futbolculara verilen kiralık araçların ödenmeyen rakamı ile ilgili icra geldi. 108 bin TL'lik bir icra. Ben kimin dönemindeki borç olduğuna tabi ki bakmıyorum. Sonuçta Bandırmaspor'un borcu ama neden bu dönem geldi anlamış değilim. Sonra bir sabah uyanıyorum. Bandırmaspor da geçmiş senelerde oynayan bir futbolcudan bir mesaj cep telefonuma. Senet fotoğrafı var. Altında mesaj. Senet elimde benim isterseniz anlaşalım sizde çok para varmış. Arkadaş neden böyle birden herkes üstümüze gelmeye başladı. Bu icrayı hiç anlamadım ama. Firmanın ismini de hiç duymamıştım. Geçen sene 2. Lig'deyken kulübümüze hizmet veren avukat da bize noterden ihtarname gönderdi. O da 134 bin TL. Biz bunun ödemelerini her ay yapıyorduk düzenli ama son zamanlarda anlamsız bir yıpratma hamlesi başladı. O nedenle bizim hep birlikte bir kalkan oluşturmamız lazım. Bandırmaspor'un ligden düşmesi ki şu anda o çizgideyiz. Takımın galip gelmesi ve psikolojik olarak yükselmesi lazım" diye konuştu.

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