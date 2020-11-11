Sındırgı'da 10 fidan toprakla buluştu

Türkiye’nin dört bir yanında “ Bugün fidan Yarın Nefes “ sloganı ile kutlanan Ağaç Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Sındırgı Yağcıbedir mahallesinde oluşturulan ağaçlandırma sahasında 10 bin fidan ile toprakla buluştu.

Ülke genelinde olduğu gibi Sındırgı’da da düzenlenen törenle fidanlar toprakla buluştu.

Doğal Şehir Sındırgının yüzde 57sinin ormanlarla kaplı olduğunu belirten Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş “ Bu güzel coğrafyada değere değer katabilmek için her yıl Kasım ayının 11inde 11’i 11 geçe Orman teşkilatımızla birlikte yeni fidanları toprakla buluşturuyoruz. Bugün hem öğrencilerimiz hem kamu personeli şu anda Sındırgının yeni bu güzel coğrafyasında yani TOKİnin olduğu alanın hemen yanı başında güzel bir yeşil alana kavuşturmak için gayret ediyorlar. Sındırgı hakikaten 1937li yıllarda Sındırgının girişinden bin metre boyunca 400 tane çınarı diken Ali Azade Mehmet Efendinin mirasını yiyor. Ve bizlerde yeni miraslar oluşturabilmek için Sındırgının yeni alanlarını oluşturuyoruz. Geçmişteki ağaç olmasaydı bizim bugün gölgelenme şansımız yoktu. Bu anlayışla orman dikmeye, elimizdeki son fidanı kıyamet göçecekte olsa toprakla buluşturmaya devam diyorum. Doğal şehir Sındırgı yemyeşil bir coğrafyasıyla sizleri bekliyor” dedi.

Ağaçlandırma kampanyasına milli ağaçlandırma günü itibariyle başladıklarını belirten Sındırgı Kaymakamı Zafer Oktay ise, “Yıl içerisinde güzel faaliyetlerde bulunuyoruz. Bugünde öğrencilerimizle beraber hem onlara doğa sevgisini aşılamak adına bunun bir emanet olduğunu anlatmak adına kurum amirlerimizle belediyemizle bizlerle beraber güzel bir etkinlikte bulunduk. İnşallah önemli miktarda olan orman varlığımızda Sındırgı ilçemizde daha da ileriye taşımak ve çocuklarımıza önemli bir miras bırakmak derdindeyiz. İnşallah da buna ulaşmış oluruz” sözlerine yer verdi.

Sındırgı ilçesinde başarılı çalışmalara imza atan Sındırgı Orman İşletme Müdürü Bekir Doğan Demir de “Geleceğe Nefes Dünyaya Nefes diyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Yaklaşık 7 hektarlık alanda 10 bin fidan dikeceğiz. Günümüz milli bayramımız hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.

Fidan dikim töreni sonrasında Orman işletme müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Meydanında vatandaşlara fidan dağıtımı gerçekleştirildi.

Fidan dikme törenine kaymakamı Zafer Oktay, Sındırgı belediye başkanı Ekrem Yavaş, başkan yardımcıları Salih Durak, Çağatay Çavdar, Halil Aldemir, meclis üyeleri, Sındırgı Orman İşletme müdürü Bekir Doğan Demir, orman ve belediye personeli, öğrenciler, çeşitli kurum ve kuruluşlardan yetkiler ile vatandaşlar katıldı.

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