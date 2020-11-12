Balıkesir'de 65 yaş ve üstüne sokak kısıtlaması



Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, (DHA) BALIKESİR Hıfzıssıhha Kurulu'nca kentte artan koronavirüs vakaları nedeniyle 65 yaş ve üstü vatandaşlar için yeni karar alındı. Buna göre, 65 yaş ve üzerindekilerin gün içinde 10.0016.00 saatleri dışında sokağa çıkmaları kısıtlandı.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak Başkanlığı'nda toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, kentte artan koronavirüs vakalarına karşı yeni karar aldı. Bu karar ile 65 yaş ve üzeri vatandaşların gün içinde 10.0016.00 saatleri dışında sokağa çıkmalarına kısıtlama getirildi. Kentte daha önce de kamuya açık alanlarda yürürken sigara içilmesi, 65 yaş ve üstü vatandaşların saat 14.00'ten sonra toplu taşıma araçlarını kullanması ve pazar yerlerine girişi kısıtlanmıştı.DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Merkez Fatih Emrah ERDOĞAN

2020-11-12 12:08:05



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