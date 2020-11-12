Balıkesir'de 65 yaş üstü vatandaşlar saat 10 ila 16 arası sokağa çıkabilecek

Balıkesir İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. 65 yaş vatandaşlara yalnızca saat 10 ila 16 arasında sokağa çıkabilecekler.

İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs ile mücadele kapsamında alınan yeni tedbirlerin açıklanmasının ardından Balıkesir İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından da 65 yaş üstü vatandaşlar için sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar sonrasında Balıkesir il genelinde 65 yaş üstü vatandaşlar 10.00 ila 16.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecek ve 16.00’dan sonra dışarı çıkma yasağı uygulanacağı açıklandı.

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamanın devamında, "Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunun ilgili maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunun 195 nci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerinin başlatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir denildi.

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