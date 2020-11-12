Balıkesir'de jandarma internet üzerinden vatandaşları dolandıran siteyi kapattırdı

Balıkesir'de jandarma ekipleri internet üzerinden devlet destek veriyor ilanı ile vatandaşları dolandıran siteyi Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna başvuruda bulunarak ilgili internet sitesinin erişime engellenmesi sağladı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, Siber Suçlar kapsamında Türkiye’den erişim sağlanabilen ve zararlı yazılım içeren uygulamalara yönelik icra edilen açık kaynak araştırma faaliyetleri neticesinde, T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı güvence gösterilerek pandemisosy....com internet adresinde geliştirilen android uygulaması ile “Uygulamayı indirip başvuran her aileye 1000 TL devlet desteği” açıklamasıyla parasal destek vaadinde bulunulduğu tespit edildi. Zararlı uygulamanın ülke genelinde daha fazla cihazla etkileşime geçmemesi, kimlik hırsızlığı ve dolandırıcılık olaylarının önüne geçilebilmesi maksadıyla APK uzantılı uygulamayı barındıran web sitesinin erişiminin engellenmesi için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna başvuruda bulunarak ilgili internet sitesinin erişime engellenmesi sağlandığı öğrenildi.

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