Narlı’ya sağlık evi

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Erdek Belediyesi, belediyeye ait olan binayı Narlı muhtarlığına tahsis edilerek sağlık evine dönüştürülmesinin ardından Başkan vekili Hasan Yapakçı binayı ziyaret ederek incelemelerde bulundular. Yapakçı, talepleri dinledikten sonra ilgili birimlere gerekli talimatları verdi.

Belediye Başkan Vekili Hasan Yapakçı, belediyeye ait binanın Narlı muhtarlığı tarafından düzenlenmesinin ardından, haftanın belirli günlerinde, buraya Ocaklar´dan giden bir aile hekiminin sağlık hizmeti verdiğini, aynı binada, devlet memuru olarak bir de ebenin bulunduğunu belirtti.

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