Vali Şıldak özell öğrencilerle buluştu

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak Eşi Fatma Nur Şıldak ile birlikte Altıeylül Sevgi Özel Eğitim Uygulama Okulunu ziyaret etti.

Mesaisine Sevgi Özel Eğitim Uygulama Okulu ile başlayan Vali Hasan Şıldak’a ziyaretinde Altıeylül Kaymakamı Oktay Kaya, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız ve Altıeylül Milli Eğitim Müdürü İbrahim Çelik eşlik etti.

Okul Müdürü Musa Çelik’ten okul ile ilgili bilgi alan Şıldak, Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız ile birlikte derslikleri dolaştı. Gezdiği dersliklerde öğrencilerle sohbet eden Şıldak, öğrencilerin çalışmalarını inceledi. Ayrıca öğrencilerin velileriyle de sohbet ederek taleplerini dinledi.

Okul ziyaretinde tedbirlerin alındığını gözlemlediğini dile getiren Vali Şıldak “Sizlerin gerek hijyen koşulları gerekse maske, mesafe kurallarına uyum konusunda hassasiyet içerisinde olduğunuzu görüyorum. Hem öğretmenlerimizden hem de velilerimizden etkili mücadele bekliyoruz” şeklinde konuştu.

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