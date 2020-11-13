Edremit´te trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

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Fatih Emrah ERDOĞAN/ EDREMİT (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR´in Edremit ilçesinde Taner Özbican'ın sürücüsü olduğu otomobil, park halindeki TIR'a çarptı. Kazada, sürücü Özbican yaralanırken, yanında bulunan Seda Biçer yaşamını yitirdi.

Kaza, dün gece, İzmirÇanakkale E-87 Karayolu üzerinde, Edremit ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde meydana geldi. Taner Özbican'ın kullandığı 10 ABG 705 plakalı otomobil, yol üzerinde park halinde olan Bulgaristan plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada, sürücü Özbican yaralandı. Beraberinde bulunan Seda Biçer ise hayatını kaybetti.

Taner Özbican, Edremit Devlet Hastanesi´ne götürülerek, tedaviye alındı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Edremit Fatih Emrah ERDOĞAN

2020-11-13 15:09:10



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