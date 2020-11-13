Minik Aylis fidanlarla birlikte büyüyor

11 Kasım’da Milli Ağaçlandırma Bayramı kapsamında gerçekleştirilen ağaç dikme töreninde katılan 3 yaşındaki Aylis Alpöz, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemir’in yaptığı paylaşımına konu oldu. Bakan Pakdemirli, ağaç bayramı dolayısıyla yaptığı paylaşımda Minik Aylis’in 2019 ve 2020 yıllarındaki ağaçlandırma çalışmalarında yer aldığı fotoğrafa yer verdi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaptığı paylaşımda geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da 11 Kasım’da düzenlenen ağaçlandırma bayramında fidan dikiminde yer alan 3 yaşındaki Aylis Alpöz'e yer verdi. Geçtiğimiz yıl 2 yaşında olan minik Aylis’in kendinden büyük çiçek sulama kabıyla, bu yıl da çapayla çekildiği fotoğrafı paylaşan Bakan Pakdemirli, ağaçlandırmanın önemini sevgi dolu emojisiyle birlikte kullandı.

2019 yılı ağaç dikim töreninde 2 yaşında olan ve bu yıl da ağaçlandırma çalışmalarına katılan 3 yaşındaki Aylis Alpöz ağaçlandırma seferberliğinin tanıtım yüzü olmaya aday. Geçtiğimiz yıl Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü personeli tarafından çekilen fotoğrafla dikkatleri üzerine çeken 3 yaşındaki Aylis, bu yıl da ağaç dikim törenine katıldı. Aylis Alpöz geçtiğimiz yıl minik çevreci ödülünü Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin elinden almıştı.

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