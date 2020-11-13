Edremit'te dam yandı, keçiler kurtarıldı

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Bursa'nın Edremit ilçesinde çıkan dam yangınında 3 keçi yanmaktan son anda kurtarıldı.



Edinilen bilgilere göre, Beyoba Mahallesi'nde akşam saatlerinde Osman Ç.'ye ait damda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye ekiplerinin kısa sürede ulaşması ile yangın kısmen kontrol altına alındı. Yangında, 3 keçi yanmaktan kurtarılırken, bir keçi ise yaralandı.

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