Persam Grup Showroomunu açtı

Balıkesir'de 20 yıldan bu yana Posmarket adıyla sektöründe hizmet veren ve bugün Persam Grup olarak çalışmalarına devam eden şirket, Anafartalar Caddesi, Mortaş işhanında showroomunun açılışını gerçekleştirdi.

Balıkesir'de yazılım, web tasarım, medya ve barkod sistemleri ile yazarkasa sistemleri üzerine hizmet veren Persam Grup, Eski Kuyumcular Mahallesi, Anafartalar caddesi, Mortaş işhanı, no:135 daire 67'de market sistemlerinin yer aldığı showroomun açılışını gerçekleştirdi. Balıkesir ve çevresinde yüzlerce firmaya market sistemi kuran ve yazılım desteği sağlayan Persam Grup'un showroomunda Barkod okuyucu, Barkod yazıcı, Dokunmatik pc, Fiş yazıcı, Yazarkasa, market ekipmanları ve çekmeceleri bulunuyor. Şirket yönetim kurulu başkanı Samiye Kızıl, firmalarının Balıkesir'de 20 yıldan bu yana bir çok sektöre hizmet verdiğini belirterek, "Balıkesir'de yüzlerce market ve benzeri iş yerlerine yazar kasa, market ekipmanları ve yazılım konusunda destek verdik. Bugün artık market sistemlerinin yanında yazılım, web tasarım, mobil uygulama ve kişisel gelişim eğitimleri gibi bir çok branşta da hizmet vermeye başladık. Kendi geliştirdiğimiz yerli yazılımlarla ülkemize ve şehrimize hizmet etmeye devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

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