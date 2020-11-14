Burhaniye´de ana su borusu patladı, caddeyi su bastı



Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR´in Burhaniye ilçesinde ana su borusu patladı, bir cadde sular altında kaldı.

Burhaniye ilçesi Kocacami Mahallesi Çay Caddesi, su borusunun patlaması nedeniyle sular altında kaldı. Cadde dereye dönerken vatandaşlar bir süre evlerinden çıkamadı.

Murat Özavcı adlı vatandaş, "Aşırı yağmurlarda su basıyordu ama, bu sefer yağmur yok. Ana boru patlamış. Çok kısa sürede evlerimizin önü su doldu. Şu anda hiçbir evin önünde karşıya geçiş yok. Bunun bir an önce çözüme kavuşmasını istiyoruz" dedi.

Salih Eygül de, "Mahallemizi su bastı. Zaten caddemizin adı Çay Caddesi. Mahallemizde çay gibi aktı sular. Belediyemiz herhalde çözüm bulacak" diye konuştu.

İhbar üzerine bölgeye gelen belediye ekipler, suyu keserek onarım çalışmalarına başladı.DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Burhaniye Sefer TALAY

2020-11-14 12:32:45



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