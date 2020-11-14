Manyas’ta pazara çıkan vatandaşlara yağmur engeli

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Manyas’ta Cumartesi günleri kurulan halk pazarında yağmurlu havaya teslim oldu.

Manyas'ta Kapalı Pazar yeri olmadığı için vatandaşlar yağmurun altında alışveriş yapmak zorunda kaldılar. Manyas’ta sabahın ilk saatleriyle birlikte başlayan yağmur, öğle saatlerinde etkisini iyice arttırdı. Yağmur karşısında çok zor anlar yaşayan pazarcı esnafı ile alışveriş yapan vatandaşlar, ilçeye bir kapalı pazar yerinin şart olduğunu, yağmur altında pazar yapmaktan bıktıklarını ve yağmurdan ıslanarak hasta olmaktan korktuklarını söylediler. Manyas ilçe pazarı hükümet konağı ve belediyenin karşısında ki açık alan ile öğretmenevinin karşısı ve Cumhuriyet Caddelerinde açık alanda kuruluyor.

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