Savaştepe Belediye Başkanı korona virüse yakalandı

Balıkesir’in Savaştepe İlçe Belediye Başkanı Turhan Şimşek yeni tip koronavirüs Covid19’a yakalandı.
Savaştepe Belediye Başkanı Turhan Şimşek eklem ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede yapılan Covid19 testi pozitif çıktı. Covid19 testi pozitif çıkan Savaştepe Belediye Başkanı Turhan Şimşek’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Covid19 nedeniyle evinde karantinaya alındı.
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