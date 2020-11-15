RH Bandırmaspor'da korona virüs şoku

TFF 1. Lig ekibi RH Bandırmaspor'da, Altınordu deplasmanı öncesi yapılan rutin Covid19 testlerinde iki futbolcu ve iki kulüp personeli sonucu pozitif çıktı.

Bordobeyazlılar da İzmir depremi nedeniyle ertelenen ve 17 Kasım Salı günü oynanacak Altınordu deplasman maçı öncesinde korona virüs şoku yaşandı. Takımın yapılan testlerde iki futbolcu ve iki personelin sonucu pozitif çıktı.

RH Bandırmaspor Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Yapılan Covid19 testi sonuçlarında 2 futbolcumuz ve 2 kulüp personelimizde pozitif bulgulara rastlanmıştır. Sonucun ardından ivedilikle gerekli tedbirler alınmış olup karantina süreci başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

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