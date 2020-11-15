MHP Genel Sekreteri Büyükataman: "Kirli ilişkiler ağındaki aracıları çıkardığınızda FETÖ ile İP aynı masadadır" MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, partisinin Balıkesir İl Kongresi'nde konuştu MHP Balıkesir İl Kongresi’nde Ekrem Gökay Yüksel güven tazeledi

Milliyetçi Hareket Partisi’nin Balıkesir İl Kongresi tek adayla gerçekleştirildi. Daha önce genel merkez tarafından atanan Ekrem Gökay Yüksel bu kez seçimle MHP Balıkesir İl Başkanı oldu. MHP’nin 13. Olağan Kongresi’ne katılan MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman da yaptığı konuşmada, CHP ve İYİ Parti’ye yüklendi.

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman CHP’yi ABD seçimleri üzerinden, İYİ Parti’yi de FETÖ ve HDP’yle birlikte işbirliği iddiasıyla eleştirdi. Büyükataman, “Varsın CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu kendine yeni efendiler arasın” diye CHP’ye yüklenirken, İYİ Parti için de “Arkasına saklandıkları Cumhuriyet Halk Partisi'ni aradan çıkarttığınızda HDP ile İYİ Parti baş başadır. Kirli ilişkiler ağındaki aracıları çıkardığınızda FETÖ ile İYİ Parti aynı masadadır” ifadelerini kullandı.

MHP Balıkesir İl Kongresi tek liste ile seçimlere gitti. Divan Başkanı olarak MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman’ın seçildiği kongrede Ekrem Gökay Yüksel ve ekibi delegelerin tüm oyuyla bir dönem daha İl Başkanlığı yönetimini oluşturdu. Kongreye MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman’ın yanı sıra MHP MYK Üyeleri Fevzi Zırhlıoğlu ve Fatma Savran ile Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı katıldı. MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman’ın açılış konuşmasıyla başlayan kongrede daha sonra yönetim gerek idari gerekse mali yönden ibra edildi. Kongrede yapılan konuşmaların ardından seçimlere gidilerek tek liste ile seçime giden Ekrem Gökay Yüksel il başkanı seçildi.



İsmet Büyükataman: “Kılıçdaroğlu kendine yeni efendiler arasın”

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman kongrede yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Temeli yüksek Türk kültürü olan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Türk Milleti’nin gereği tam bağımsızlığı ilke edinmiştir. 'Ya İstiklal, Ya Ölüm' emrindeki manevi güç şanlı Türk tarihinin şeref yapraklarından gelmektedir. Türk milliyetçileri için hakimiyetin ve meşruiyetin tek kaynağı büyük Türk milletidir. Millete efendilik olmayacağı gibi milletten başka efendi de tanımıyoruz. Başka başkentlerden alınan mührün bu topraklarda hükmü yoktur, bundan böyle de olmayacaktır. Amerika Birleşik Devletleri Başkanlık seçimi sürecinde ve sonrasında ne yazık ki şahit olduklarımız bu kutsal anlayıştan sapanların kimliklerini bir kez daha görmemize vesile olmuş ve ortaya çıkarmıştır. Amerika Birleşik Devletleri’nin başkan adayları arasında taraf tutacak, tercih yapacak köhne bir anlayışa hiçbir zaman hamd olsun kapılmadık. Böylesi bir basitliği aklımızın ucuna dahi getirmedik. Bizim baktığımız yer Türkiye’dir. Türk milliyetçiliği olarak baktığımız yer Başkent Ankara’dır. Dünyayı kavrayıp okuduğumuz dil ağzımızdaki ana sütümüz Türkçedir. Ülkemizin hak ve çıkarları hangi isimle istikameti gösteriyorsa, seçilen başkan ve zihniyetinin uygulayacağı politikaların çerçevesi neyi içeriyorsa onunla ilgileniriz, onunla kafa yorarız. Bizim için önemli olan ABD’nin uygulayacağı politikaların muhtevası, bunun da ülkemize, bölgemize ve uluslararası ilişkilere yansıma düzeydedir. Varsın CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu kendine yeni efendiler arasın. Ağızına çalınan bir parmak balın devamını umut etsin, devamını heves etsin. Türk Milliyetçilerinin tek dayanak noktası büyük Türk milletinin hür iradesi olmaya Allah’ın izniyle devam edeceğiz."



“İP, HDP ve FETÖ ile birliktedir”

"Milliyetçi Hareket Partisi’ni kumpas sürecinde tarlalarda sözde kongreler tertiplendiği esnada kendi genel başkan yardımcısının ifadesiyle FETÖ’nün desteğini alan hanımefendinin partisinden hep beraber takip ettiğimiz üzere kötü kokular gelmektedir. Korsan tarla kongresinin müdavimi olan eski genel başkan yardımcısının, İP’in İstanbul İl Başkanının FETÖ’cülüğüne dair söyledikleri, FETÖ’nün ipiyle kuyuya nasıl inildiğini bir kez daha yeniden gözler önüne sermiştir" ifadelerini kullanan Büyükataman, "Milliyetçi Hareket Partisi olarak zamanında dikkat çektiğimiz kirli ilişkiler ağının bugün ortaya saçılmış olması haklılığımızın, partimize yönelik kirli operasyonların hangi eller tarafından tertip edildiğinin de bir kez daha ispatı mahiyetindedir. Kapalı gözler, tıkalı kulaklar, lal olmuş diller bir bir açılacak, böylece aslında büyük Türk milletine olan kurulmuş olan büyük kumpas pek çok defa deşifre olacaktır. Cenab Şahabettin ne güzel bir ifadeyle bu durumu gözler önüne sermiştir. Şöyle demiştir: 'Gerçeğin en büyük dostu zaman, en büyük düşmanı tarafgirliktir.' Ya da bunların FETÖ’cü dostlarının ifadesiyle söylemek gerekirse gerçekler zaman içerisinde, zamanla anlaşılır. Türk Milliyetçilerini kalbinin ve okyanus ötesinin piyonu haline getirme niyetlerinin ürünü olan İP’in PKK’nın siyasi ayağı olan HDP ile gerçekleştirdiği seçim ittifakı da bugün bir kez daha gün gibi ortaya çıkmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde HDP’li vekilin parmak sallayarak yüzlerine haykırdığı itirafları, azar işiten çocuklar gibi dinleyen İP vekillerinin dudaklarını dahi kıpırdatamayıp, utançtan boyunlarını eğdikleri hala hepimizin hafızasındadır. Şu gerçeği aziz Türk milletinin görmesi en kalbi temennimizdir. Arkasına saklandıkları Cumhuriyet Halk Partisi’ni aradan çıkarttığınızda HDP ile İP baş başadır. Kirli ilişkiler ağındaki aracıları çıkarttığınızda FETÖ ile İP aynı masadadır” dedi.



İl Başkanı Ekrem Gökay Yüksel: “Amacımız partimizin bayrağını daha yukarı taşımak”

İl Başkanı Ekrem Gökay Yüksel ise yaptığı konuşmada Balıkesir’deki bayrağı daha yukarıya taşımak için çalışmalara devam edeceklerini söyledi. Yüksel, “Milliyetçi Hareket Partisi kuruluşundan bugüne kadar Türk milletinin birliği, Türk devletinin varlığı için kendi varlığından geçmiş, bu varlık mücadelesinde nice bedeller ödemiş ve ödemeye devam eden Türklük davasının neferlerinin evidir. Bilinmelidir ki bu evin içinde bulunmaktan şeref duyan her dava arkadaşım tarihi bir şuur, milli bir anlayış ve Türk’e yakışan bir anlayışla Türklük için çalışmaya devam etmektedir. Varsın bizleri eleştirenler kendi küçük dünyalarında bugünün detaylarına takılıp kalsınlar. Zira geleceği şekillendirmek, yüksek bir algı, derin bir iman ve sarsılmaz bir irade gerektirir. Bugün ne atlatmak istediğimizi anlama zahmetine bile katlanamayanlar gelecekte ektiğimiz fidanların, Türk töresiyle sulanmış koca çınarlara dönerek kök saldığına şahitlik edeceklerdir. Bizler; 'ben icap ettiği zaman en büyük hediyem olmak üzere Türk milletine canımı vereceğim' diyen Gazi Başkumandan Mustafa Kemal Atatürk’ün, 'Ne yaptımsa bilerek, isteyerek yaptım, Türkiye ve Türk milleti için yaptım. Milliyetçiliği suç olarak kabul ediyorsanız, ölünceye kadar bu suçun faili olacağız. Mevzu vatansa hepimiz ölelim, mevzu vatansa hepiniz ölün' diyen Başbuğ Alparslan Türkeş’in, 'Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben' diyen Liderimiz Devlet Bahçeli’nin yolunda gitmeye, Türk milletinin varlığı ve Türk devletinin bekası için çalışmaya devam edeceğiz. Göreve geldiğimiz günden beri sağlamaya çalıştığımız birlik ve beraberliğin, attığımız adımların, partimiz adına kalıcı eserler bırakabilmek adına yaptığımız yatırımların, yeni aldığımız parti binamızın tek bir amacı vardı. Bayrağı daha yukarı taşımak. Bu yolda bize ve yönetimimize inanarak destek veren tüm dava arkadaşlarıma ve vatandaşlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum” diye konuştu.



Yeni yönetim

Ekrem Gökay Yüksel başkanlığındaki il yönetimi şu isimlerden oluştu:

“Ekrem Gökay Yüksel, Cevdet Gürcan, S. Hakan Başkır, Hasan Öztürk, Rafet Can, Sertaç Gündoğan, Ali Özdemir, Nuri Özcan, Niyazi Tunç, Taha Tunus, Hüseyin Köse, Fatih Mete Ezginer, Yaşar Balmumcu, Arif Sezer, Ahmet Sakbaş, Burak Arslan, Muharrem Kurtkan, Ersan Özmen, Necati Çakır, Özgür Yılmaz, İsmail Karaağaç, Kadir Işıktaş, Selçuk Köseoğlu, Harun Bozbay, Ahmet Çakır.”

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