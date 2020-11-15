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Ayvalık'ta sazlık alanda yangın

DHA

Ayvalık'ta sazlık alanda yangın


Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR´in Ayvalık ilçesi Altınova Mahallesi'nde bulunan Madra Çayı çevresindeki sazlık alanda çıkan yangın 2 buçuk saatlik çalışmanın ardından yakında bulunan yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü.
Ayvalık ilçesine bağlı Altınova Mahallesi'nde bulunan Madra Çayı çevresindeki sazlık alanda saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Yangına, Balıkesir Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği bünyesindeki 3 itfaiye aracı ve 8 personelle müdahale edildi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, yaklaşık 2 buçuk saatlik çalışmanın ardından yakında bulunan yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü. Yangının çöplerin de bulunduğu sazlık alana sigara izmaritinin atılması sonucu çıkmış olma ihtimali üzerinde duruluyor.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Ayvalık Kadri KAYA
2020-11-15 21:14:35

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