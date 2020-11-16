FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Balıkesir merkezli 11 ilde FETÖ/PDY operasyonunda 21 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Balıkesir merkezli İstanbul, Giresun, Ankara, Erzurum, Van, Bingöl, Manisa, Konya, Kırklareli ve Kahramanmaraş'ta FETÖ/PDY operasyonu başlatıldı. Örgütün TSK yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda FETÖ'nün mahrem yapısındaki kişilerle ankesörlü telefon aracılığıyla irtibat kurdukları iddia edilen 11'i muvazzaf, 10'u ihraç asker hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

Operasyon devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.