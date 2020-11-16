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Zeytinin zeytinyağına dönüşmesi serüvenini izlediler Cunda MTAL öğrencilerinin öğrenim istediğini pandemi bile durduramıyor

İHA

Zeytinin zeytinyağına dönüşmesi serüvenini izlediler Cunda MTAL öğrencilerinin öğrenim istediğini pandemi bile durduramıyor

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinin başarılı okullarından Cunda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Gömeç’te zeytinin zeytinyağına dönüşme serüvenini izleme fırsatı buldular.
İngilizce öğretmenleri Meryem Hacıman rehberliğinde, Cunda MTAL’in de dahil olduğu, Perusal in the Shade of an Old Tree (Eski Bir Ağacın Gölgesinde) isimli eTwinning projesi kapsamında Gömeç’in önemli bir zeytinyağı firmasının konuğu olan öğrenciler, ağaçlardan topladıkları zeytinlerin, zeytinyağına dönüşmesi sürecinin her etabını yerinde gözlemlediler.
Yaptıkları incelemelerde; zeytinin fabrikaya gelişi, işlenmesi, yağ haline getirilmesi ve saklanması gibi işlemler hakkında firma görevlilerinden bilgiler alan öğrenciler, zeytin ve zeytinyağının insan sağlığına yönelik faydaları hakkında da brifing aldılar.
Ayvalık ve civar bölgelerinin en önemli geçim kaynaklarından birinin zeytincilik sektörü olduğunu hatırlatan Cunda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Abdülaziz Yük, okulun öğrencilerinin bölgesel temalı bir projeyi, etwining projesi kapsamında uluslararası platforma taşımaktan dolayı son derece memnun ve heyecanlı olduklarını söyledi.
Cunda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin yürüttüğü etwinning projesinin ortakları arasında Romanya, Litvanya, Hırvatistan ve Türkiye ve ortak okullardan 17 öğretmen ve ayrıca 64 katılımcı okul öğrencisinin bulunduğunu kaydeden Abdülaziz Yük, “Bu proje, zeytin ağacını biyoloji, ekoloji, ekonomi dahil öğrenmenin yanı sıra tarihteki edebi, felsefi ve sembolik anlamlarını da keşfetmeyi amaçlayan çok disiplinli bir uluslararası projedir. Projenin ana konusu, zeytin ağacı türünü öğrenmekle birlikte, dramatik iklim değişikliğiyle yüz yüze olunan dönemlerde doğal çevrenin korunmasının ve geliştirilmesinin önemini vurgulamaktır. Bu projede, öğrencilerimiz arasında ormansızlaşma konusunda farkındalığın arttırılması, zeytin ağacının hem biyolojik, hem ekonomik hem de ekolojik açıdan sosyokültürel anlayışla pekiştirilerek öğrenilmesi ve öğretilmesi, dünyanın karşı karşıya olduğu ekolojik konulara dikkatlerinin çekilmesi hedeflenmektedir” dedi.
Okul Müdürü Yük, projeyi hazırlayan İngilizce öğretmeni Meryem Hacıman’ın yanı sıra projede yer alan öğrenciler ve emeği geçenlere de teşekkür etmeyi ihmal etmedi.
eTwinning projesi nedir?
eTwinning, iletişim kurmak, işbirliği yapmak, projeler geliştirmek, paylaşmak; kısacası Avrupa’daki en heyecan verici öğrenme topluluğunu hissetmek ve bu topluluğun bir parçası olmak için, Avrupa ülkelerindeki katılımcı okullardan birinde çalışan personele (öğretmenler, müdürler, kütüphaneciler v.b.) yönelik bir platform sunmaktadır. 2005 yılında Avrupa Komisyonunun öğrenme Programının ana hareketi olarak başlatılan eTwinning, 2014 yılından bu yana AB Eğitim, Öğretim, Gençlik ve Spor programı olan Erasmus+'a, sıkı bir şekilde entegre edilmiştir.

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