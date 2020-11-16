Balıkesir'de polis 10 aranan şahsı yakaladı

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Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde 'Aranan Şahıslara Yönelik' yaptığı operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 10 kişiyi yakaladı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri il merkezi ve ilçelerde 'Aranan Şahısların Yakalanmasına' yönelik il genelinde yapılan çalışmalarda, Balıkesir İl Merkezinde 3 kişi, Burhaniye ilçesinde 2 kişi, Edremit ilçesinde 3 kişi, İvrindi ilçesinde 1 kişi ve Susurluk İlçesinde 1 kişi olmak üzere çeşitli suçlardan aranan 10 kişi yakalandı.

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