Balıkesir'de ekim ayında 2 bin 716 konut satıldı

Balıkesir'de TÜİK verilerine göre ekim ayında 2 bin 716 konut satışı gerçekleşti.

TÜİK Balıkesir Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, ekim ayında 2 bin 716 konut satıldı. TÜİK Balıkesir Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Türkiye genelinde konut satışları 2020 Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre azalarak 119 bin 574 olmuştur. Balıkesir’de bir önceki yılın aynı ayına göre azalma ile 2 bin 716 konut satılırken, Çanakkale’de azalış göstererek bin 126 konut satışı gerçekleştiği açıklandı"

TÜİK'den yapılan açıklamada, "Türkiye genelinde konut satışları 2020 Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,3 azalarak 119 bin 574 oldu. Konut satışlarında İstanbul 22 bin 270 konut satışı ve yüzde 18,6 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 10 bin 624 konut satışı ve yüzde 8,9 pay ile Ankara, 6 bin 846 konut satışı ve yüzde 5,7 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 16 konut ile Ardahan, 24 konut ile Hakkari ve 71 konut ile Bayburt" olduğu açıklandı.

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