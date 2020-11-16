Burhaniye’de beşiz doğuran Akkız sahibini sevindirdi

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, 5 yıl önce hobi Saanen keçi yetiştiriciliğine başlayan emekli polis Gürkan Mut’un Akkız adını verdiği keçisi, bir batında 5 oğlak doğurdu.

Burhaniye’de görev yaparken emekli olan 49 yaşındaki Gürkan Mut, 5 yıl önce kırsal Karadere Mahallesinde 3 keçi ile başladığı üretimde başarı sağladı. Şu anda 30 baş keçinin sahibi olan Gürkan Mut, keçilerin ikiz ve hatta üçüz yavruladığına şahit olurken, bu defa Akkız adını verdiği keçinin 5 oğlak yavrulamasıyla sevindi. Keçi yetiştiriciliğine hobi olarak başladığını anlatan Gürkan Mut, Saanen keçilerini herkese tavsiye etti. Keçi yetiştirmeye hobi olarak başladığını anlatan Gürkan Mut, “ 5 yıl önce hobi olarak başladığımız Saaen üretiminde yıllar geçince güzel bir verim almaya başladık. Normalde keçilerimiz ikiz üçüz doğum yapıyordu. Bu sene Akkız'ımız beşiz doğurdu. Sanki dünyalar benim oldu. Milli piyango çıksa bu kadar sevinmezdim. Hayvanlarımız çok güzel. Süt verimi çok çok iyi. Ortalama,yaklaşık 5,56 kilo civarı süt alıyoruz. Ben keçiyi hobi olarak yapmaktan dolayı çok seviyorum. Bana bu işi aşılayan sevdiren Dutluca eski muhtarı Hüseyin Yılmaz’a çok teşekkür ederim. Herkese de tavsiye ediyorum. Bu hayvanlar harika. İnsan hayvanı severse hayvanda insanı seviyor. Emeğinin karşılığını veriyor. Herkese teşekkür ediyorum” dedi.

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