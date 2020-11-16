Balıkesir Valiliği’nden uyuşturucuyla mücadele konusunda proje “Umuda Kapı Açıyorum Hayata Tutunuyorum” Projesi hayata geçiyor

Balıkesir Valiliği himayesinde İl Sağlık Müdürlüğünün uygulayacağı ve 17 kamu kurum ve kuruluşun ortağı olduğu “Umuda Kapı Açıyorum, Hayata Tutunuyorum” uyuşturucu ile mücadele projesi için tanıtım toplantısı ve protokol imza töreni Avlu Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapıldı.



Valilik, kaymakamlık, açık kapı birimi, muhtarlıklar, hastanelerde oluşturulacak temas noktaları ile tespit edilen kişilere tedavi, rehabilitasyon ve sosyal uyum hizmetlerinin sunulması yanı sıra projede bağımlı bireyin sadece bağımlılık konusunda değil sosyal, ekonomik, psikolojik, sağlık gibi bir çok yönden iyileştirilmesi amaçlanıyor.



İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Serkan Kadir Keskin: “Uyuşturucuyla tanışmamış bireyleri korumak amacımız olacaktır”

Projenin tanıtım toplantısında projenin yürütücüsü olan İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Serkan Kadir Keskin proje hakkında bilgiler verdi. Keskin, “Uyuşturucu toplumların bugününü ve yarınlarını tehdit eden, özellikle genç kuşakları esir alan çok katmanlı, çok boyutlu bir sorundur. Bireyin ruh ve beden sağlığında açtığı derin yaraların yanında toplum bünyesinde de tahribatlara neden olmaktadır. Uyuşturucu kullanımına bağlı asayiş sorunları, ekonomik ve sosyal sıkıntılar da beraberinde gelmektedir. Önemli bir halk sağlığı problemi olan uyuşturucuyla mücadelede ana unsurumuz, uyuşturucu maddeye ulaşabilirliğin engellenmesidir. Temel amacımız ise uyuşturucu maddeyle hiç tanışmamış kişilerin korunmasıdır. Ayrıca uyuşturucu madde kullanan kişilerin danışmanlık hizmetleri, tanı, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılmasıdır. Bu amaçla; aile hekimlerimiz, psikiyatri uzmanlarımız mücadelede bağımlılık tedavisinde görev almaktadır. İlimizde Devlet Hastanesi’nde arınma merkezi kurulmuş, göreve başlamıştır. Ancak tedavi sonrasında sosyal uyum ve istihdam konusunda gerekli destek sağlanamamaktadır. Valiliğimizin himayelerinde, Sayın Valimizin başkanlığında başlatılan, kurumumuz sorumluluğunda yürütülecek olan Umuda Kapı Açıyorum Hayata Tutunuyorum Projesi uyuşturucuyla mücadelede yürütülen çalışmalarımıza ivme kazandırmıştır. Kurumlar arası koordinasyon ve iş birliği bu projeyle güçlendirilmiştir. Bu projeyle uyuşturucu bağımlılığının tedavi sürecinin başarısı etkileyen neden ve unsurlardan biri olan tedavi sonrası sosyal uyum hizmetlerinin geliştirilmesi çalışmalarına başlanmıştır. Projenin en önemli verilerinden biri de süreli olmaması, aksine süreklilik arz edecek olmasıdır. Yürüttüğümüz çalışmalarımızda desteğini esirgemeyen başta Sayın Valimiz ve siz değerli yöneticilerimizi ve tüm sivil toplum kuruluşlarına teşekkür ederim” diye konuştu.



Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula: “Projenin istihdam ayağında yer alıyoruz”

Projenin istihdam ayağında destek verecek olan Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula da yaptığı konuşmada, “Sayın Valimiz ilimize geldiği ilk günden bu yana hep proje odaklı bir şeylere üretmek üzere çalışıyor. Kendisi ilimize gelir gelmez ilk olarak sosyal, kültürel ve gastronomi projesiyle başlamıştık. Daha sonra geçen hafta eğitimle ilgili bir projede paydaştık. Bu gün de toplumun farklı bir katmanını daha iyi yerlere getirmek için, bir problemi çözmek için farklı bir projeye imza atacağız. Bizler Ticaret Odası olarak bu projede istihdam tarafındayız. Proje bize ilk sunulduğunda bizler de sivil toplum örgütleri olarak bu projenin sonundaki kişilerin topluma kazandırılması için iş kazanması gerekiyor. Bizler de burada üzerimize düşeni yapacağımızı ifade ettik. İnşallah gençlerimizi bu illetten hep birlikte kurtarırız. Bizler de Balıkesir Ticaret Odası olarak üzerimize düşen ne varsa here zaman yapmaya hazırız” dedi.



BAÜN Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş:

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş ise üniversite olarak projede yer almaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, “Sayın Valimiz öncülüğünde yürütülecek olan bu projede üniversitemizle şehrimizin buluşma noktalarından biridir. Bu nedenle gençlerimizi uyuşturucu madde bağımlılığından kurtarmayı, korumayı hedef alan bu projeye Balıkesir Üniversitesi olarak hem fiziki altyapımız hem de nitelikli insan kaynağımızla destek vereceğiz. Çünkü hedefimiz sadece gençlerimizin bilim olarak, bilimsel olarak sadece bu noktada bir yere gelmesi değil, karakterli bir şahsiyete sahip bireyler olmaları yönünde ve bu madde bağımlılığından kurtarılması yönündedir. Bu projeye destek ve katkı verecek olan tüm kurumlarımızı, tüm paydaşlarımıza, başta Sayın Valimiz olmak üzere herkese teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.



Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz: “Ailelerin yaşadığı dramın çözümünde biz de varız”

Projenin paydaşları arasında yer alan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da projeye destek vermeye hazır olduklarını kaydederek, “Uyuşturucu konusu bizim toplumumuzun farkındalığı yüksek olduğu, fakat insanların, mahalle baskısından çekindiklerinden dolayı çok da gün yüzüne çıkmayan, ailelerin kenedi yaşadığı bir dram. Biz burada Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve 20 ilçe belediyemiz adına söyleyebilirim; devletimizin aldığı bütün tedbirlerin yanında olmak şartıyla bilimden uzaklaşmadan, planlanan ölçülerde bu işin içinde olmak istiyoruz. Çünkü herkes kendine göre bir yol çizerse insanların haberi de olmaz ve şehirde farklı negatiflere sebep olabilir. Bugün imza altına alacağımız proje şehrin bütün kurumlarının birbirinden haberdar olarak bu olayı önce önlemek lazım. Yani gençlerin veya buna eğilimli olan insanları koruma altına alıp bir kere hiç bulaşmamasını sağlamak gerekiyor. İstihbaratımızın çok güçlü olup bunun ticaretini yapan insanlarla kolluk güçlerimizin yerinde mücadele etmesi gerekiyor. Bir aile bu işe bir şekilde çocuğu veya etrafındaki bir insan bulaştıysa da kamuoyunda nereden destek alacağını bilip, bunu kendi ailesi içerisinde tek başına yaşamaması lazımdır. Bunun gerekli duyurularını yapıp, o ailenin ayıplanmadan veya toplumdan dışlanmadan bunun tedavi sürecinin yapılması gerekiyor” diye konuştu.



Vali Hasan Şıldak: “Tanı tedavi ve rehabilitasyon”

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak da projenin uyuşturucu bağımlısı olan bireylerin tanı, tedavi ve rehabilitasyonunu sağlayacağını ifade ederek yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Projemizin benzeri çalışmalarda farkları var. Bir kere çok güçlü bir takip sistemi var. Gencimiz bu proje kapsamına alındıktan sonra, istemedikçe, iradesi devam ettikçe bu projenin içinde tutulacaktır, takip sistemi çok güçlüdür, sürekliliği vardır. Projemiz çok güçlü bir koordinasyona sahiptir. Geniş katılımlı ve destek almış bir projedir. İstihdam imkanı sağlamaktadır. Gencimiz Valiliğimizdeki Açık Kapı’ya başvurusu yaptı veya herhangi bir kamu kurumuna başvurduğunda Açık Kapı üzerinden müracaatı alınacak ve sağlık birimimize yönlendirilecek. Uyuşturucuyla mücadele birimimiz ilk mülakatı gerçekleştirdikten sonra psikiyatriste yönlendirecek. Psikiyatrist ilk muayenesini, tanısını koyacak ve tedavi şekline karar verecek ve gencimizin tedavisi başlayacak. Tedavi süreciyle birlikte aynı zamanda rehabilitasyon süreci, yani topluma uyum süreci başlayacak. Bu arada Aile Müdürlüğümüz, Gençlik Spor Müdürlüğümüz, Müftülüğümüz, ilgili bütün kurumlarımız devreye girecek, ailesini de kuşatacağız, her türlü maddi, manevi destekle aile ve genç birey ayakta tutulmaya çalışılacak. Bir taraftan tedavi bir taraftan rehabilitasyon olacak. Bu süreç yaklaşık 34 ay ortalama bir zaman alıyor. Bu süre zarfında uzmanlarımız karar verdiği takdirde bu kişi artık bir kamu kurumunda istihdam edilebilir. Çevre temizliği işlerinde çalıştırılabilir onayı verildikten sonra İŞKUR’dan sağladığımız kontenjanlar dahilinde gencimizi bir kamu kurumumuzda 6 ay süreyle istihdam ediyoruz. Asıl değişim, dönüşüm o zaman başlıyor. Bu insan normalleşiyor, normal bir vatandaş oluyor. Adeta kamu görevlisi gibi kendini hissetmeye başlıyor. Bu aşamayı da tamamladıktan sonra değerli oda başkanlarımızın inisiyatifiyle özel sektörümüzde gençlerimizin ilgi ve yetenek alanlarına göre tespit edilecek sanayi ve hizmet kuruluşlarımızda onları kalıcı işlerle buluşturmayı hedefliyoruz. Yani gerçekten bağımlıyı hayata tutunacak dalla karşılıyoruz. Yani umut sözde bir umut değil, evet onu gerçekten hayata tutunduracak bir umut. Bir kişinin bile hayata tutundurulması çok kıymetli ve değerlidir diye düşünüyorum.

“Annelerimize büyük iş düşecek”

Uyuşturucuyla mücadelede annelere büyük görev düştüğünü de belirten Vali Hasan Şıldak şunları dile getirdi:

“İçişleri Bakanlığımız yeni bir uygulama başlattı, annelere atıf yapıyor. Uyuşturucu bağımlılığından gençlerimizi kurtarmak, o bataklıktan onları çekip almak için annelere sesleniyor. Biz de anneleri değerlendireceğiz. Annelerimiz bu projenin doğal paydaşları. Çünkü neden anneler? Yapılan araştırmaya göre uyuşturucu bağımlılarının yüzde 95’inin anneleri ev hanımı olduğu sonucu elde edilmiş. İkinci veri, bağımlıların yüzde 50’si uyuşturucuyu evde kullandıkları belirlendi. Evi kontrol altına almamız lazım. Anneyi güçlü tutacağız, anneyi iradeli tutacağız. Anneyi desteğimizle projenin kalbi haline getireceğiz. Annelere de büyük iş düşecek. Bütün annelerimize de bu vesileyle seslenmek istiyorum; çocuklarımıza sahip çıkalım, çocuklarımızı yalnız bırakmayalım, takip altında tutalım.”



Konuşmaların ardından Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula, Balıkesir Sanayi Odası Başkanı Hasan Eğinlioğlu ve İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Serkan Kadir Keskin tarafından hazırlanan uyuşturucu ile mücadele kapsamında hazırlanan “Umuda Kapı Açıyorum Hayata Tutunuyorum” protokolü imza altına alındı. Düzenlenen tanıtım toplantısına ayrıca Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Kemal Turan, Balıkesir Milletvekilleri Belgin Uygur Gökçe, Yavuz Subaşı ve Mustafa Canbey’in yanı sıra AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran, CHP İl Başkanı Serkan Sarı, İYİ Parti İl Başkanı Özlem Ural ile kaymakamlar, daire müdürleri ve muhtarlar katıldı.

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