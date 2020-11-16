Karesi Belediyesi çarşıyı deterjanla yıkadı AHP Meydanı ve Milli Kuvvetler tertemiz oldu

Karesi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, gece mesaisi ile Ali Hikmet Paşa Meydanı ve Milli Kuvvetler Caddesi’ni deterjanlı sularla yıkayarak tertemiz yaptı.

Karesi Belediyesi, ilçedeki çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. Bütün birimleriyle ilçenin ihtiyaçlarını ve vatandaşların taleplerini gidermeye yönelik hummalı bir çalışma yürüten belediye ekipleri, ilçenin temizliği için gece gündüz görev başında. Karesi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Ali Hikmet Paşa Meydanı ve Milli Kuvvetler Caddesi’nde oluşan yağ gibi lekeleri tazyikli su ile tertemiz oldu.

Halkın genel sağlığını ilgilendiren konularda hassas davranarak temizliğe önem gösterdiklerini ifade eden yetkililer, temizlik çalışmalarının oluşturulan program dahilinde aralıksız devam edeceğini dile getirdi. Ekipler ayrıca kentte dip bucak temizlik çalışmalarının yanı sıra, rutin çöp konteynırı yıkama gibi genel temizlik faaliyetlerini de sürdürüyor. Karesi Belediyesi ekiplerince cadde, sokak ve meydanlarda yapılan yıkama çalışmaları vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılandı.

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