Devrilen motosikletin kadın sürücüsü minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu

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Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, (DHA)BALIKESİR'de devrilen motosikletin kadın sürücü, arkadan gelen minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar, mobese kameralarına yansıdı.

Kent merkezinde yaşanan trafik kazaları, İl Emniyet Müdürlüğü'nün mobese kameralarına yansıdı. Kazaların, genellikle sürücülerin tedbirsizliği ve dikkatsizliği sonucu meydana geldiği görüldü. Kazalardan birinde sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet, devrildi. Motosikletin kadın sürücüsü, bu sırada arkadan gelen minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu. Durumu fark eden minibüs sürücüsü manevra yaparken, yerdeki kadın da yuvarlanarak kendisini yolun kenarına attı. DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Merkez Fatih Emrah ERDOĞAN

2020-11-16 15:55:02



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