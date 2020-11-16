Emekli polisin Saanen keçisi beşiz doğurdu



Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR´in Burhaniye ilçesinde 5 yıl önce hobi olarak Saanen keçi yetiştiriciliğine başlayan emekli polis Gürkan Mut (49), Akkız adını verdiği keçinin 5 oğlak yavrulamasıyla büyük sevinç yaşadı. Mut, oğlakları damızlık yapacağını söyledi.

Burhaniye emniyetinde görev yaparken emekli olan Gürkan Mut, 5 yıl önce kırsal Karadere Mahallesi'nde 3 keçi ile üretime başladı. Şu anda 30 baş Saanen ırkı keçi sahibi olan Mut, keçilerin ikiz ve hatta üçüz yavruladığına şahit olurken, bu defa Akkız adını verdiği keçinin 5 oğlak yavrulamasıyla büyük sevinç yaşadığını söyledi. Keçi yetiştiriciliğine hobi olarak başladığını anlatan 1 çocuk babası Mut, Saanen keçilerini herkese tavsiye ettiğini söyledi. Mut, "5 yıl önce hobi olarak başladığımız Saanen üretiminde yıllar geçince güzel bir verim almaya başladık. Normalde keçilerimiz ikiz, üçüz doğum yapıyordu. Bu sene Akkız adını verdiğim keçi, beşiz doğurdu. Sanki dünyalar benim oldu. Milli Piyango çıksa bu kadar sevinmezdim. Hayvanlarımız çok güzel. Süt verimi çok çok iyi. Yaklaşık 5 buçuk, 6 kilo civarı süt alıyoruz. Ben bu işi hobi olarak yapmamdan dolayı çok seviyorum. Herkese de tavsiye ediyorum. Bu hayvanlar harika. İnsan, hayvanı severse hayvan da insanı seviyor. Emeğinin karşılığını veriyor. Herkese teşekkür ediyorum" dedi.

DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Burhaniye Sefer TALAY

2020-11-16 16:04:32



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