Balıkesir'de polisten uyuşturucu operasyonu Yakalanan 70 şüpheliden 4'ü tutuklandı

Balıkesir'de polis ekipleri son bir haftada yaptıkları 44 uyuşturucu operasyonunda 70 şüpheli şahsı yakalarken, adli makamlara sevk edilen 4 kişi tutuklandı. Operasyonlar sırasında polis ekipleri çok miktarda uyuşturucu madde, silah ve hassas terazi ele geçirdi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 09.11.2020 15.11.2020 tarihleri arasında İl genelinde yaptıkları uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik yapılan 44 çalışmada 70 şüpheli şahsı yakalarken, adli makamlara sev kedilen 4 şahıs tutuklandı ve 3 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Polis ekiplerinin yaptığı aramalarda; 3 kilo 454gram esrar, 61 gram bonzai maddesi, 197 adet ectasy hap, 2 bin 205 adet ecza hap, 69 gram metamfetamin maddesi, 3 adet hassas terazi, 4 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet tüfek ve 111 adet fişek ele geçirildi.

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