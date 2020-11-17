Altıeylül köşe bucak dezenfekte ediliyor Altıeylül’de covid-19 mücadelesine aralıksız devam ediliyor

Altıeylül Belediyesi karantina altında bulunan kırsal mahallelerde dezenfekte işlemlerine devam ediyor.

Balıkesir’de korona virüs salgını havaların soğumasıyla iyice artmış durumda. Tüm Türkiye’de ve hatta tüm dünyada hızla yayılmaya devam ediyor.

Altıeylül Belediyesi karantina altına alınan kırsal mahalleleri dezenfekte ediyor. Yetkililer tarafından sürekli maske, mesafe ve temizlik uyarıları yapılıyor ancak bu uyarılara tam olarak uyulmadığı için Covid19 virüsü Balıkesir’de de hızla yayılıyor.

Altıeylül'de birçok kırsal mahalle çok sayıda vaka ve temaslı olmasından dolayı karantinaya alınmış durumda. Altıeylül Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri karantinaya alınan mahallelerde dezenfekte çalışmaları yapıyorlar. Köylüköy, Kabaklı, Aslıhantepecik, Yakupköy, Büyükbostancı ve Pamukçu mahallelerinde ortak kullanım alanları Altıeylül Belediyesi ekipleri tarafından dezenfekte ediliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.