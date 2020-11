Kavgada sırtından vurulan genç, öldü

Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR´in Burhaniye ilçesinde kavga ettiği Aykut K. (18) tarafından tabancayla sırtından vurulan Mert Can Gök (18), hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün gece Memiş Mahallesi'nde meydana geldi. Mert Can Gök ile Aykut K. arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Aykut K., yanındaki tabanca ile Mert Can Gök'e ateş etti. Sırtından vurulan Gök, ağır yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince Burhaniye Devlet Hastanesi´ne kaldırılan Mert Can Gök, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Gök'ün cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olay sonrası kaçan Aykut K., polisin düzenlediği operasyonla Havran ilçesinde saklandığı bir yakının evinde yakalandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Burhaniye Sefer TALAY

2020-11-17 10:56:17



