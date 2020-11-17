Burhaniyeli genç, dededen kolonyacı

Burhaniye ilçesinde, 26 yaşındaki Mert Altınten, dedesinin mesleği olan kolonyacılığı seçti. Eşi Funda Altınten ile birlikte kolonya satan genç, pandemi döneminde kolonyayı herkese tavsiye ettiğini söyledi.

Burhaniye’de Mert Altınten, dedesi Metin Altınten’in mesleği olan kolonyacılığı seçti. Pandemi döneminde kolonya satışlarının arttığını anlatan Altınten, kolonyayı herkese tavsiye ettiğini söyledi. Hürriyet Caddesindeki mütevazi dükkanında çeşit çeşit kolonyalar satan Mert Altınten, “Dedem Metin Altınten, Balıkesir’de uzun yıllar Altınten kolonyalarını üretti. Daha sonra bu işi babam Serkan Altınten yaptı. Son zamanlarda dedem de babamda bu işi bıraktı. Şimdi ben başladım. Onlar imalat yapıyordu. Bern alıp satıyorum. Ancak, kolonyanın iyisini biliyorum. Pandemi döneminde kolonya satışları arttı. Hijyen için kolonyadan şaşmayın diyorum. Kolonyaya herkese tavsiye ediyorum. Dede mesleğini devam ettirmeye kararlıyım” dedi. Eşi Fundan Altınten de, “Bizim için memnuniyet çok önemli. Kişiye özel kolonyalarda hazırlıyoruz. Dede mesleğini sürdürüyoruz. En iyi hizmeti yapmaya gayret gösteriyoruz” dedi.

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