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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Altıeylül Belediyesi sağlıkta halkın yanında

İHA

Altıeylül Belediyesi sağlıkta halkın yanında

Altıeylül Belediyesi’nin “Altıeylül Hep Yanında” sloganıyla 7/24 hizmet anlayışını benimseyerek yürüttüğü çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.
Covid19 tedbirleri kapsamında Altıeylül Belediyesi zabıta ekipleri denetimlerini sürdürüyor. Zabıta ekipleri, pazar yerleri başta olmak üzere vatandaşın toplu halde bulunduğu ortamlarda sıkı bir denetim yapıyor. Özellikle maskesiz ve toplu şekilde bulunulan yerlerde yapılan denetimlerde kimseye taviz verilmiyor. İl genelinde başlayan ve kamuya açık alanlarda sürdürülen sigara denetimlerini sıkılaştıran zabıta ekipleri cadde, sokak, pazaryeri ve duraklar gibi sosyal mesafeyi korumanın zor olduğu yerlerde duman avcılığı yapıyor. Altıeylül İlçesi’nde sigara içmenin yasak olduğu yerlerin listesi şu şekilde: Altıeylül Caddesi, Anafartalar Caddesi, Atalar Caddesi, Atatürk Caddesi, Atay Caddesi, Azerbaycan Caddesi, Beyoğlu Caddesi, Cengiz Topel Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Ergüven Caddesi, Karesi Caddesi, Kepsut Caddesi, Kızılay Caddesi, Mehmetçik Caddesi, Rüzgâr Caddesi, Savaştepe Caddesi, Soma Caddesi, Stadyum Caddesi, Şehit Birol Koç Caddesi, Toruntay Caddesi, Yeni İzmir Yolu Caddesi, Yonca Caddesi, Yıldırım Caddesi, 100.Yıl Teknik Lise Caddesi, Düzgün Sokak, Ali Hikmet Paşa Meydanı, Avlu Balıkesir, Atatürk Parkı, Asuva Park, İsmail Akçay Parkı, Sabri Uğur Parkı.
Halka açık alanlar dezenfekte ediliyor
İl genelinde yaşanan vaka artışları, sürdürülen dezenfekte çalışmalarını da zorunlu olarak arttırdı. Altıeylül Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’nce yürütülen dezenfekte çalışmaları merkezde ve kırsalda bulunan kamuya açık alanlarda tüm hızıyla devam ediyor. Karantinaya alınan mahallelerde de titizlikle çalışan Altıeylül Belediyesi, dezenfekte edilmedik alan bırakmıyor. İlk önceliklerinin halk sağlığı olduğunu söyleyen ekipler, zeminlere bulaşan virüsü vatandaşa ulaşmadan imha etmeye çalışıyor. Dezenfekte rutinlerini artırarak sürdüren Altıeylül Belediyesi Korona virüse karşı savaş ilan etti.
Altıeylül'de vatandaşlara her alanda hizmet veriliyor
Altıeylül Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü yeşillendirme ve bakım çalışmaları kapsamında tüm parklarda kış bakımına başladı. Modern, temiz ve düzenli bir Altıeylül için çalışmaları sürdürdüklerini belirten Altıeylül Belediyesi “Parklarımızda yeşillendirme ve bakım çalışmalarına devam ediyoruz. Temiz bir Altıeylül için lütfen çöplerimizi çöp kovalarına atalım, çevremizi koruyalım. #AltıeylülSahada” paylaşımıyla çevre bilincine dikkat çekti. Kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda başlatılan ve Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde yürütülen yol açma çalışmaları aralıksız sürerken, 7/24 esasına göre çalışan ekipler de vatandaşın mağdur olmaması için tüm imkânları seferber ediyor. Zorunlu hizmetlerin dışında da vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda çözüm ve sonuç odaklı çalışan Altıeylül Belediyesi, vatandaşlardan gelen taleplere verilen tepki süresini kısaltarak ilgili birimleri yönlendirebilmek için “Brıdge” isimli uygulamayı kullanıyor. Uygulama sayesinde beyaz masa, sosyal medya, WhatsApp ihbar hattı ve çağrı merkezi yoluyla vatandaşlardan gelen talepler ilgili müdürlüklere iletiliyor. Talebi alan müdürlükler sorunun çözümü için kendilerine bağlı olan birimleri ivedilikle sorunun merkezine gönderiyor. Anlık olarak takip edilen taleplerin sonuçlanıp sonuçlanmadığı da bu sistem üzerinden takip ediliyor. “Brıdge” uygulaması sayesinde vatandaşların taleplerini hızlı ve sistemli bir şekilde değerlendiren Altıeylül Belediyesi, daha sonra konu ile ilgi bilgilendirme mesajını SMS yoluyla vatandaşların cep telefonuna gönderiyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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