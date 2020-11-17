Güreş kulüplerine malzeme desteği

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından spor kulüplerine yapılan malzeme yardımları; Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu tarafından verildi.

Daha önce Ankara ve İstanbul grubundaki takımlara yapılan malzeme desteğinin ardından haftasonu Balıkesir grubu takımlarına malzeme yardımı yapıldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da yaptığı açıklamada Türkiye Güreş Federasyonuna teşekkür ederek “Güreş bizim ata sporumuz ve her zaman desteklemeye devam edeceğiz. Türkiye Güreş Federasyonunun yaptığı bu çalışma takdire şayan bir çalışma. Federasyon ve kulüplerimiz elele verdiği sürece Türk güreşi çok daha iyi yerlere gelecektir. Başta başkan Musa Aydın olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür ederiz” dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu ise, “Amacımız gençlerimizin bir spor dalı ile ilgilenmesi, geleceğe sağlıklı bir nesiller olarak yetişmesidir. Çocuklarımızın sporla tanıştırılması yönünde çabalarından dolayı spor kulübü temsilcilerine, desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Güreş Federasyonuna teşekkür ediyorum.” dedi

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın malzeme desteğine devam edeceklerini belirterek “Ankara ve İstanbul gruplarında yer alan takımlara malzeme desteğimizi daha önce yapmıştık. Bugün de Balıkesir bölgesi grubunda yer alan takımlarımıza malzeme desteğinde bulunduk. Kulüpler bizim göz bebeğimiz. Onların her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz. Süper lig, birinci ve ikinci ligde yer alan toplan 71 takıma malzeme yardımını ulaştırmış olacağız” şeklinde konuştu.

Malzeme desteği alan kulüplerde Federasyon Başkanı Musa Aydın’a teşekkür ettiler. Törenin sonunda Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz Federasyon Başkanı Musa Aydın’a forma ve tablo hediye ederken, Musa Aydın da Başkan Yücel Yılmaz’a milli takım eşofmanı hediye etti.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesinde düzenlenen malzeme dağıtımı törenine Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Gençlik ve Spor Balıkesir İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu ve Balıkesir Güreş İl Temsilcisi Raşit Ataş’la kulüplerin temsilcileri katıldı.

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