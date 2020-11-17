Tağşişin önlenmesine dair kanun zeytincileri sevindirdi

Türkiye’nin önemli zeytin üretim merkezlerinden Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, tağşişin önüne geçecek kanun zeytin üreticilerini sevindirdi. Edremit Körfezi Zeytin ve Zeytinyağı Üreticileri Dernekleri Federasyonu Başkanı Yahya Ağacık, kanunun zeytinyağında tağşişin önüne geçeceğini söyledi.

Değişik gıdalarda yapılan hileler çok sayıda üreticiyi mağdur ederken, zeytinyağında yapılan tağşiş de zeytin üreticilerini mağdur ediyordu. Kanunun gıdada hile yapanlara ağır cezalar getirdiğini anlatan Edremit Körfezi Zeytin ve Zeytinyağı Üreticileri Dernekleri Federasyonu Başkanı Yahya Ağacık, emeği geçenlere teşekkür etti. Federasyon Başkanı Yahya Ağacık, “Federasyon olarak zeytinyağında tağşişi önleyecek kanunun çıkması bizleri sevindirdi. Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli’yi Milletvekilimiz Adil Çelik ile birlikte federasyon üyeleriyle ziyaret ettik. Bu ziyaret sırasında en çok tağşişin zeytinyağında olduğunu anlattık. Hep aynı firma ve kişiler üreticinin maliyetinin altında zeytinyağı satıyordu. Zeytinyağı diye maliyeti düşük aspir yağı satılıyordu. Kanunun çıktığı gün Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey bizi aradı. Çok sevindik. Hukuk sistemimiz güçlendikçe üretici adına müjdeli haberler alacağımıza inanıyorum. Kanunun çıkmasında emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” dedi.

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