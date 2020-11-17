Balıkesir'de polis 5 aranan şahsı yakalarken, 8 silah ele geçirdi

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Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde aranan şahıslara yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarda 5 aranan şahsı yakalarken, 8 ateşli silah ve bu silahlara ait fişek ele geçirdi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri “Aranan Şahısların Yakalanması”na yönelik il genelinde yapılan çalışmalarda, Balıkesir İl Merkezinde 1 aranan şahıs, 2 ruhsatsız tüfek ve 1 kurusıkı tabanca, Bandırma'da 1 aranan şahıs, Edremit'te 3 aranan şahıs, 1 tüfek, 1 tabanca ve 7 fişek, Ayvalık'ta 1 tabanca ve 2 fişek ve Burhaniye'de 1 tabanca ve 2 fişek ele geçirildi.

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