Manyas’ta dezenfektan çalışmaları sürüyor

Böyle yakalandı, cezayı yedi!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Manyas’ta vaka sayılarındaki artış vatandaşları tedirgin ediyor. Manyas Belediyesi ilçede dezenfektan çalışmamalarına hız verdi.

Pandeminin ilk başladığı günlerden bugüne aralıklarla dezenfektasyona devam eden Manyas Belediyesi, son günlerde artan vakalar dolayısıyla ilçe genelinde ilaçlama çalışmalarına hız kazandırdı.

Manyas Belediye Başkanı Tancan Barçın özellikle vatandaşların yoğun olarak kullandığı cadde, meydan ve parklar ile birlikte ilçe esnaflarının dükkânlarında ilaçlama işlemlerini sürdüklerini açıkladı. Sırt pompası ile dezenfektan çalışmalarını sürdüren personel, çalışmaları sırasında koruyucu giysi kullanıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.