Jandarma 278 araca 185 bin lira para cezası uyguladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Jandarma 278 araca 185 bin lira para cezası uyguladı

İHA

Jandarma 278 araca 185 bin lira para cezası uyguladı

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde uyguladıkları Özel Trafik denetimlerinde 4 bin 405 aracı denetlerken, 278 araca 185 bin 813 lira idari para cezası uyguladı.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timlerince, 20202021 eğitim ve öğretim yılında çocukların huzur ve güven içerisinde okullara gidiş ve gelişlerinin sağlanması, servis araçlarının karışabileceği trafik kazalarının önlenmesi, kamyon ve çekici türü araçların donanımlarının kontrol edilmesi, alkol etkisinde meydana gelen trafik kazalarının önlenmesi amacıyla, 0915 Kasım 2020 tarihlerinde "Özel Denetim” faaliyeti icra edildi. Jandarma ekiplerinin Okul servis araçları denetimi sonucunda; 237 araç kontrol edilirken, 30 araca 18 bin 949 TL idari para cezası uygulandı ve 5 araç trafikten men edildi.
Emniyet kemeri denetimi sonucunda; 2 bin 67 araç kontrol edilirken 125 araca 57 bin 146 TL idari para cezası uygulandı ve 35 araç trafikten men edildi.
Yük taşıyan araçların denetimi sonucunda; 752 araç kontrol edilirken, 59 araca 42 bin 460 TL idari para cezası uygulanırken, 28 araç trafikten men edildi ve 1 sürücünün belgesi geçici olarak alındı.
Alkol denetimi sonucunda; bin 349 araç kontrol edilirken, 64 araca 67 bin 258 TL idari para cezası uygulanırken 23 araç trafikten men edildi ve 10 sürücünün belgesi geçici olarak alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kaymakam Atasoy, pazarı denetledi
YEREL HABERLER Kaymakam Atasoy, pazarı denetledi
Manyas’ta dezenfektan çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Manyas’ta dezenfektan çalışmaları sürüyor
Balıkesir'de polis 5 aranan şahsı yakalarken, 8 silah ele geçirdi
YEREL HABERLER Balıkesir'de polis 5 aranan şahsı yakalarken, 8 silah ...
Başkan Aksoy, Ankara’dan müjdelerle döndü
YEREL HABERLER Başkan Aksoy, Ankara’dan müjdelerle döndü
Gönen'de pazara girişlerde HES kodu mecburiyeti
YEREL HABERLER Gönen'de pazara girişlerde HES kodu mecburiyeti
Balıkesir´in `dikey bahçe´ talebine İBB´den, `stres nedeniyle hayatını kaybettiler´ cevabı
YEREL HABERLER Balıkesir´in `dikey bahçe´ talebine İBB´den, `stres ...
Burhaniye’de kılıç ustası Civelek hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Burhaniye’de kılıç ustası Civelek hayatını kaybetti
Tağşişin önlenmesine dair kanun zeytincileri sevindirdi
YEREL HABERLER Tağşişin önlenmesine dair kanun zeytincileri ...
Balıkesir'de 2 aracın karıştığı trafik kazası Trafik kazası sonrası aracın eve girmesini bahçe korkuluğu önledi
YEREL HABERLER Balıkesir'de 2 aracın karıştığı trafik kazası Trafik ...
Minikler Büyükşehir Belediyesinin parkında trafiğe çıkacak Bu park sayesinde yeni nesil trafik canavarı olmayacak
YEREL HABERLER Minikler Büyükşehir Belediyesinin parkında trafiğe ...
Büyükşehir Belediyenin rakibi deplasmanda Samsunspor
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyenin rakibi deplasmanda Samsunspor
Güreş kulüplerine malzeme desteği
YEREL HABERLER Güreş kulüplerine malzeme desteği
Altıeylül Belediyesi sağlıkta halkın yanında
YEREL HABERLER Altıeylül Belediyesi sağlıkta halkın yanında
Burhaniye’de su kabakları çayevine dekor oldu
YEREL HABERLER Burhaniye’de su kabakları çayevine dekor oldu
Burhaniyeli genç, dededen kolonyacı
YEREL HABERLER Burhaniyeli genç, dededen kolonyacı
Burhaniye'de cinayet
YEREL HABERLER Burhaniye'de cinayet
Pandemide yapılandırma önemli
YEREL HABERLER Pandemide yapılandırma önemli
Kavgada sırtından vurulan genç, öldü
YEREL HABERLER Kavgada sırtından vurulan genç, öldü
Balıkesir'de jandarma ekipleri aranan 119 kişiyi yakaladı
YEREL HABERLER Balıkesir'de jandarma ekipleri aranan 119 kişiyi ...
Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 27 kaçak göçmeni, Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı
YEREL HABERLER Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 27 kaçak göçmeni, ...
Altıeylül köşe bucak dezenfekte ediliyor Altıeylül’de covid-19 mücadelesine aralıksız devam ediliyor
YEREL HABERLER Altıeylül köşe bucak dezenfekte ediliyor Altıeylül’de ...
Korona Balıkesir’de protokole sıçradı
YEREL HABERLER Korona Balıkesir’de protokole sıçradı
İpek böceğinin 45 günlük öyküsü görüntülendi
YEREL HABERLER İpek böceğinin 45 günlük öyküsü görüntülendi
Kaymakam Kaya din görevlileriyle toplantı yaptı
YEREL HABERLER Kaymakam Kaya din görevlileriyle toplantı yaptı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X