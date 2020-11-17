Kaymakam Atasoy, pazarı denetledi

Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, beraberindeki bir heyetle birlikte kurulan pazarda korona virüs denetiminde bulundu.

Pazar da gerçekleşen denetimin ardından sosyal paylaşım hesabından kısa bir açıklama yapan Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, “Vatandaşlarımızın sağlığı her şeyden önce gelmektedir. İlçemizde kurulan pazaryerini pandemi denetim komisyonu olarak denetledik. Esnafımız ve müşteri olarak bulunan vatandaşlarımızın her birinin kendi özdenetimini yapmalarını ve kurallara uyma noktasında istisnasız hassasiyet bekliyorum” dedi.

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